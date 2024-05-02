113年身障特考需用名額再增列31名 總計176名
考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額31名，連同原公告及第1次增列需用名額，總計176名，為身心障礙者提供更多擔任公職的機會，促進就業權益。
考試院透過新聞稿表示，113年公務人員特種考試身心障礙人員考試原公告需用名額為93名，包括三等考試28名、四等考試39名、五等考試26名，第1次增列需用名額52名，包括三等考試8名、四等考試18名、五等考試26名，合計145名。
考試院指出，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額31名，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，這項考試需用名額總計176名，包括三等考試40名、四等考試69名、五等考試67名。
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