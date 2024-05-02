快訊

中國廣東高速公路坍塌已36死，豆腐渣工程釀禍？

同事都10年老鳥！她進知名公司爆超扯狀況「2周後怒辭職」 ：難怪一直缺人

113年身障特考需用名額再增列31名 總計176名

中央社／ 台北2日電
113年身障特考需用名額再增列31名。聯合報系資料照
113年身障特考需用名額再增列31名。聯合報系資料照

考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額31名，連同原公告及第1次增列需用名額，總計176名，為身心障礙者提供更多擔任公職的機會，促進就業權益。

考試院透過新聞稿表示，113年公務人員特種考試身心障礙人員考試原公告需用名額為93名，包括三等考試28名、四等考試39名、五等考試26名，第1次增列需用名額52名，包括三等考試8名、四等考試18名、五等考試26名，合計145名。

考試院指出，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額31名，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，這項考試需用名額總計176名，包括三等考試40名、四等考試69名、五等考試67名。

考試院 行政院

延伸閱讀

屏縣照顧腦麻、視障身障員工 職務再設計提供友善職場

屏東超額進用身障者 員工：有獨立及穩定就業機會

又可以檢舉了！10項微罪最快6月「5種違規」恢復民眾可檢舉

特教心評案量多 教育部將明定每學年10案、增置人力

相關新聞

113年身障特考需用名額再增列31名 總計176名

考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額31名，連同原公告及第1次增列需用名額，...

公務員當12年難存錢 年薪百萬喊「買不起房」勸世：考慮別的工作

房價近幾年持續攀升，想實現買房夢想可說是愈來愈困難。一名公務員在Dcard發文分享，現在房價、物價高漲...

導遊領隊考試114年改4考區 部分外語改採檢定方式

觀光署今天指出，導遊領隊考試明年將把12個考區整合為4個考區，並且將新增韓語領隊科目。另外，包含法語等6種語言的導遊或領...

爽吹冷氣、滑手機？她喊1職業是「最涼公職」 內行曝辛酸：清尿、報警很正常

不少人嚮往進入公職體系，捧上「鐵飯碗」，但其中的辛酸血淚卻無人得知。一位網友近日以「圖書館員是不是最閒的公職」為題發文，表示自己時常看見圖書館的櫃檯人員滑手機

大二休學考公職！他3年採轟炸式讀書法仍失利 轉念1招就上榜

許碩宸在大二鼓起勇氣休學，前三年考警察失利，他記取教訓，從盲目苦讀改為「有目標、有重點的精讀」，並且從錯誤中找答案。第四...

休學備考卻落榜3次「精讀」翻轉人生

許碩宸對原本就讀的科系毫無興趣，不想浪費時間與金錢，大二鼓起勇氣休學準備公職考，前三年考警察失利，他記取教訓，從盲目苦讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。