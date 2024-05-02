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影／按鈴進站司機提早準備助弱勢上車 基隆市公車亭好貼心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影

年長婦幼者、行動不便者、輪椅族等弱勢族群搭公車十分不便，基隆市首創「便民貼心鈴」，設置在「基隆長庚醫院」及「信義區公所」2處候車亭，今天啟用，只要按下欲乘車的路線按鈕，即會立即通知進站司機提早準備助弱勢上車，輪椅族說，「很方便，但要再加強候車亭的無障礙通行空間」。

「便民貼心鈴」是市府與交通部公路汽車客運動態資訊管理系統及車機設備連線，候車民眾不需要冒雨走到招雨棚外向公車招手，只要按下實體路線按鈕或是透過手機上網預約公車，系統就能傳送搭車需求至標的車機端，提醒司機有民眾欲乘車，使其預備停靠並能適時協助弱勢族群上車。

謝國樑信義區公所站牌啟用典禮致詞說，「貼心鈴」是優化的前哨站，未來將善用各種智慧科技協助弱勢乘車族群，以亞洲最有愛的公車為服務願景，打造更舒適的候車空間提供市民朋友；另外公車處與交通處也會持續以「祕密客」方式抽查公車運行情況，提升服務品質。

謝國樑表示，基隆市已邁入超高齡社會，年長者或行動不便者搭乘公車外出、就醫、採買的需求極高，每年皆編列預算持續汰換老舊車體，購買低地板公車，這次更導入動態資訊管理系統，讓候車乘客用一隻手指按下按鈕，就可以連線到欲搭乘的公車，提醒司機提前為停靠站牌做準備。

基隆市脊髓損傷者協會理事長武清台表示，只要按一下就可提醒公司司機預作準備，但站牌和馬路間有一處駁坎，有高低落差，公車停靠及輪椅族上下公車都不太方便，可再改善。

謝國樑與武清台親身體驗，對於相關友善設施仍須改善部分，謝國樑聽取建議，承諾將持續改善候車空間及公車車體。

基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴，通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴 通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影
基隆市公車貼心鈴 通知進站司機提早準備助弱勢上車。記者游明煌／攝影

公車 基隆 謝國樑

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