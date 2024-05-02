災後振興觀光補助出爐 花蓮業者質疑：納入台東很奇怪

4月3日花蓮規模7.2強震，嚴重衝擊當地觀光。行政院院會今通過「0403震災復原重建方案」，在振興觀光部分，提供自由行花東住宿每房最高1000元補助；團客入住花蓮最高補助2萬元、台東補助1.5萬元。對此，花蓮業者質疑，「納入台東很奇怪」，以花蓮目前餘震狀況，上路後人潮只會全部集中到台東，實際有多少能補助到花蓮是未知數。

交通部今宣布花蓮地震災後振興觀光方案，提出自由行及團客於花蓮及台東合法旅宿住宿補助。自由行部分，花蓮周一至周四入住每房補助1000元，周五至周日入住每房補助500元；台東周一至周四入住每房補助1000元。團體旅遊部分，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，目前花蓮平均住宿不到1%，台東還有2、3成，兩者有數十倍差距，這次列入台東補助很奇怪，以花蓮目前餘震狀況，補助上路後，民眾反而會一窩蜂優先選擇台東旅遊，實際有多少能補助到花蓮是未知數，這次方案最大的疑義就是列入花蓮以外的其他地區。

張琄菡表示，花蓮縣5、6月的訂房率都小於5%，7月約13%，其中有很大部分是客人還沒退掉，預估到7月要復甦都很難。她也說，目前很多業者連員工薪資都發不出來，已有約3%業者解雇、資遣員工，3個月內有計畫資遣的也有5%，若營運狀況無法提升，更可能有大批解雇的狀況。

她指出，此次地震後所有財損、景觀損失都在花蓮，現在當地旅宿業者都在苦撐，5、6月的營運、人事成本，相關財損也完全沒有補貼，現在祭出的振興方案又列入其他地區，最終人潮可能全部集中在台東，希望能聚焦花蓮地區。