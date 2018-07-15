世界盃足球賽主辦權 俄國移交卡達

中央社 莫斯科15日綜合外電報導 2018-07-15 23:13 用LINE傳送

俄羅斯移交下屆卡達。 美聯社 俄羅斯總統蒲亭今天交出世界盃足球賽的主辦權，由主辦2022年下屆世界盃的卡達接下。

這項儀式意味主辦權從世界上面積最大的國家俄羅斯移交給世界最小的國家之一卡達。卡達人口230萬，面積略小於美國康乃狄克州。

卡達這麼小，加上高溫及缺乏準備好的球場基礎設施，引發若干人士質疑國際足球總會（FIFA）選擇卡達主辦的決定。卡達的領袖說，他們會迎向挑戰。

在法國對戰克羅埃西亞的冠軍戰開踢前數小時，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）與蒲亭（Vladimir Putin）和國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）出席克里姆林宮的移交儀式。

冠軍爭霸戰結束後，本屆世界盃隨即落幕。蒲亭說：「俄羅斯將主辦FIFA世界盃足球賽的棒子交給卡達。」

他說：「能為這項很棒運動的球迷效勞，我們感到自豪。能夠與足球、足球世界及來自全球的球迷互動，我們自己和整個國家獲得很大的快樂。」

他又說，深信卡達有能力「以同樣的高水準」主辦2022年世界盃足球賽。

卡達國王塔米姆說，卡達將竭盡全力成功主辦2022年世界盃。他說：「我們希望能克服所有困難。」（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）