快訊

以哈戰前就在約旦河西岸「嚴重侵犯人權」 美國務院暫緩制裁以軍部隊

沛綠雅氣泡水疑遭糞便汙染銷毀200萬瓶 食藥署：問題產品未輸台

中央社／ 台北26日電
法國礦泉水品牌沛綠雅在政府命令下，銷毀200萬瓶疑遭「糞便」細菌汙染氣泡水。食藥署今晚表示，法國衛生當局要求銷毀一定期間生產瓶裝水產品，經查未輸入台灣。示意圖。圖／沛綠雅提供
法國礦泉水品牌沛綠雅在政府命令下，銷毀200萬瓶疑遭「糞便」細菌汙染氣泡水。食藥署今晚表示，法國衛生當局要求銷毀一定期間生產瓶裝水產品，經查未輸入台灣。示意圖。圖／沛綠雅提供

法國礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）在政府命令下，銷毀200萬瓶疑遭「糞便」細菌污染氣泡水。食藥署今晚表示，法國衛生當局要求銷毀一定期間生產瓶裝水產品，經查未輸入台灣。

消息一出，台灣部分通路已預防性下架。衛生福利部食品藥物管理署晚間透過文字說明，經查報導，法國衛生當局要求銷毀於3月10日至14日期間製造的瓶裝水產品。

食藥署表示，在查詢邊境查驗自動化管理系統（IFI）後，未有3月10日後裝船出口的此品牌瓶裝水產品進口至台灣。

法國衛生總局（DGS）在一份分享給法新社的文件中表示，南部的奧克西塔尼大區（Occitanie）衛生當局要求雀巢在法國的礦泉水公司銷毀今年3月10日至14日於尼姆（Nimes）附近一處水源生產的全部沛綠雅產品。

沛綠雅所屬瑞士食品大廠雀巢（Nestle）表示，大約有200萬瓶水「基於預防措施」被銷毀，商店內所售的沛綠雅瓶裝水很安全。

法國 食藥署

延伸閱讀

沛綠雅氣泡水疑遭污染 台通路：已預防性下架

NBA／法國男籃奧運沒摘金就失敗？帕克：你看看美國隊陣容

法國沛綠雅氣泡水疑遭污染 當局下令銷毀200萬瓶

日相岸田5月出訪法國等 上任後首訪南美洲

相關新聞

體檢部分負擔1／新制上路半年 醫療費增最多是「這」病

健保部分負擔新制去年7月上路，提高門、急診與藥費部分負擔，衛福部健保署公布實施半年成果，新制上路半年，挹注健保21.45...

地牛再度翻身！花蓮壽豐20:28發生規模4.9地震 最大震度4級

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間8時28分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方21.6公里...

最強對流通過近海！結合1關鍵豪雨狂炸 鄭明典一圖解釋：不是巧合

受鋒面影響，今各地都有明顯降雨，尤其中南部地區更是出現豪大雨。前中央氣象局長鄭明典今於臉書表示，氣流仍有繞山運動，由於最...

藥劑師心情不好註記藥單「媽媽是婊子」 當事人嘆成倒楣鬼：只要一句道歉

基隆市李姓女子24日帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，等待領藥時發現處方簽（藥單）的過敏史欄被寫「媽媽是婊子」。經調查為一...

寶林茶室監測結案！2死、33邦克列酸陽性 4人還在加護病房

寶林茶室食品中毒案從3月底爆發至今約1個月，疾管署發言人曾淑慧表示，病因物質為米酵菌酸（新譯邦克列酸），疫情範圍為寶林茶...

沛綠雅氣泡水疑遭糞便汙染銷毀200萬瓶 食藥署：問題產品未輸台

法國礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）在政府命令下，銷毀200萬瓶疑遭「糞便」細菌污染氣泡水。食藥署今晚表示，法國衛生當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。