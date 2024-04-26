沛綠雅氣泡水疑遭糞便汙染銷毀200萬瓶 食藥署：問題產品未輸台

法國礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）在政府命令下，銷毀200萬瓶疑遭「糞便」細菌污染氣泡水。食藥署今晚表示，法國衛生當局要求銷毀一定期間生產瓶裝水產品，經查未輸入台灣。

消息一出，台灣部分通路已預防性下架。衛生福利部食品藥物管理署晚間透過文字說明，經查報導，法國衛生當局要求銷毀於3月10日至14日期間製造的瓶裝水產品。

食藥署表示，在查詢邊境查驗自動化管理系統（IFI）後，未有3月10日後裝船出口的此品牌瓶裝水產品進口至台灣。

法國衛生總局（DGS）在一份分享給法新社的文件中表示，南部的奧克西塔尼大區（Occitanie）衛生當局要求雀巢在法國的礦泉水公司銷毀今年3月10日至14日於尼姆（Nimes）附近一處水源生產的全部沛綠雅產品。

沛綠雅所屬瑞士食品大廠雀巢（Nestle）表示，大約有200萬瓶水「基於預防措施」被銷毀，商店內所售的沛綠雅瓶裝水很安全。