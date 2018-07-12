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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

克羅埃西亞靠女力踢進決賽 只有她能坐在板凳席

聯合新聞網 綜合報導
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克羅埃西亞奧里瓦莉（中）。 擷圖自奧里瓦莉IG。
克羅埃西亞奧里瓦莉（中）。 擷圖自奧里瓦莉IG。

克羅埃西亞轟動全球，擊敗英格蘭踢進今年世足賽決賽，這個面積比冰島還小的國家，在本屆世足賽創造驚奇，也有望贏得建國以來(1991年)首座世足賽冠軍，這個由克羅埃西亞女總統科琳達（Kolinda Grabar Kitarovic）領導的國家，讓世人見識這位女總統對國家隊的支持，特別她先前在球隊擊敗俄羅斯後不畏髒亂，放下身段在休息室與球員擁抱的一景，令人為之感動，然而真正令克羅埃西亞隊成功背後的那個女人，其實是一名前網球女選手，她是球隊經理奧里瓦莉(Iva Olivari)。

雖有報導指出奧里瓦莉是本屆世足賽，唯一坐在板凳席的女性，但經過查證還有西班牙助理教練多舒納羅娃(Silvia Dorschnerova)也坐球員板凳席，只不過西班牙16強就出局，因此能在球隊板凳席坐到最的女性，只有奧里瓦莉，然而，她卻是相當低調的一個人，但隨著克羅埃西亞踢進決賽，她成功協助球隊的事蹟被宣揚開來。

奧里瓦莉在網球選手時期(當時仍是南斯拉夫籍)，雖曾有擊敗葛拉芙的紀錄，但仍因手腕傷勢而離開網球生涯，1992年開始為克羅埃西亞足協工作，2012年開始擔任球隊經理。以一名女性的身分負責國家男足事務，她面對不少批評的壓力。

她說，「我沒有受到任何歧視，雖聽到過一些評論，像是，『她不應該在那裡』、『如果是個男人會更好』、『她不太了解足球』等等，但我不在乎這些言論。」

「女性可以做很多事情來幫助和改善足球的發展。」奧里瓦莉成功扮演好球隊經理角色，不少年輕球員都叫她「阿姨」，而她也稱讚球員們，「這些傢伙太棒了，我非常愛他們，他們也尊重我。」

克羅埃西亞總統不畏髒亂在休息室與球員擁抱：

世足克羅埃西亞

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