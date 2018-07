克羅埃西亞靠女力踢進決賽 只有她能坐在板凳席

克羅埃西亞奧里瓦莉(中)。 擷圖自奧里瓦莉IG。

克羅埃西亞 轟動全球,擊敗英格蘭踢進今年世足 賽決賽,這個面積比冰島還小的國家,在本屆世足賽創造驚奇,也有望贏得建國以來(1991年)首座世足賽冠軍,這個由克羅埃西亞女總統科琳達(Kolinda Grabar Kitarovic)領導的國家,讓世人見識這位女總統對國家隊的支持,特別她先前在球隊擊敗俄羅斯後不畏髒亂,放下身段在休息室與球員擁抱的一景,令人為之感動,然而真正令克羅埃西亞隊成功背後的那個女人,其實是一名前網球女選手,她是球隊經理奧里瓦莉(Iva Olivari)。

雖有報導指出奧里瓦莉是本屆世足賽,唯一坐在板凳席的女性,但經過查證還有西班牙助理教練多舒納羅娃(Silvia Dorschnerova)也坐球員板凳席,只不過西班牙16強就出局,因此能在球隊板凳席坐到最的女性,只有奧里瓦莉,然而,她卻是相當低調的一個人,但隨著克羅埃西亞踢進決賽,她成功協助球隊的事蹟被宣揚開來。

奧里瓦莉在網球選手時期(當時仍是南斯拉夫籍),雖曾有擊敗葛拉芙的紀錄,但仍因手腕傷勢而離開網球生涯,1992年開始為克羅埃西亞足協工作,2012年開始擔任球隊經理。以一名女性的身分負責國家男足事務,她面對不少批評的壓力。

她說,「我沒有受到任何歧視,雖聽到過一些評論,像是,『她不應該在那裡』、『如果是個男人會更好』、『她不太了解足球』等等,但我不在乎這些言論。」

「女性可以做很多事情來幫助和改善足球的發展。」奧里瓦莉成功扮演好球隊經理角色,不少年輕球員都叫她「阿姨」,而她也稱讚球員們,「這些傢伙太棒了,我非常愛他們,他們也尊重我。」

