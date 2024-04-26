房仲：全台首季房市交易8.1萬棟 2012年來次高

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中央社／ 台北26日電
台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

永慶房屋研展中心副理陳金萍今天表示，今年第1季全台建物買賣移轉棟數8萬1013棟，年增26%，是自2012年來交易量次高紀錄，僅次於2022年的8萬4776棟。

永慶房屋說明，在台股持續創高及高檔震盪下，市場資金不虞匱乏，加上經濟成長、出口表現回溫，都讓消費者信心回升，購屋態度轉趨樂觀，加上新青安優惠貸款讓消費者加快購屋腳步，讓今年第1季房市延續去年下半年交易熱度，旺季仍旺。

永慶房屋引述內政部最新資料顯示，3月全台建物買賣移轉棟數為2萬9902棟，月增58%。陳金萍表示，3月建物買賣移轉棟數反映2月至3月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市也回歸供需基本面，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，加上景氣回溫與通膨預期，房市買氣回升，全台3月建物買賣移轉量較2月大增58%。

與2023年3月建物買賣移轉棟數2萬7243棟相比，全台建物買賣移轉棟數年增9.8%，且是自2012年以來次高紀錄，僅次於2022年。

陳金萍指出，去年3月在平均地權條例修法通過，且定調不溯及既往後，房市買氣回溫，交易量轉趨穩定，基期不低；而今年受惠於經濟景氣回穩、對未來通膨預期，以及新青安促動下，首購、自住族群積極進場，讓今年交易量較去年同期增加1成左右。

房市 通膨

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