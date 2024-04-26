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美元修正台股反彈 新台幣小升收32.56元

中央社／ 台北26日電
美元指數漲高回落，加上台股強勢反攻，帶動新台幣匯率走升。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
美元指數漲高回落，加上台股強勢反攻，帶動新台幣匯率走升。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

美元指數漲高回落，加上台股強勢反攻，帶動新台幣匯率走升，新台幣兌美元今天收盤收32.56元，小升1.8分，台北及元太外匯市場總成交金額15.17億美元，不過未能撼動新台幣的偏弱格局，週線收下連7黑。

美國第1季經濟成長數據低於預期，華爾街股市主要指數應聲走跌，不過台股今天在電子及航運類股走強帶動下，指數勁揚263.09點，重登2萬點關卡之上，收在20120.51點。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計270.84億元，其中光是外資就買超205.05億元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，全日窄幅波動，最高32.524元、最低32.585元。

外匯交易員說明，雖然今天日本央行決議利率維持不變，日圓應聲重挫、貶破156關卡，不過市場觀望氛圍濃厚，加上新台幣匯率成交量不大，外資雙向操作，進出口商以實質拋補為主、力道差不多，導致新台幣陷入盤整，終場小升作收。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值4.8分或0.15%，週線收下連7黑。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）5月1日將公布最新貨幣政策決議，而美國最新公布的第1季經濟成長率不如預期，通膨卻有復燃之勢，會不會有停滯性通膨的隱憂，聯準會如何看待當前經濟及貨幣政策路徑，市場屏息以待。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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