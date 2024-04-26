失聯移工逾8.5萬人！勞部：加強海外源頭管理 處分停權

本報報導，截至今年二月，失聯移工累計逾8.5萬人。勞動部說明，去年已加強預防、查處及裁罰，去年年度移工失聯發生3萬1556人，已較前年度失聯4萬1203人趨緩。其中，勞動部從海外源頭管理，加強外國仲介選工責任，今年3月啟動首波停權處分，預計6月處分停權，也將研議課予外國仲介應負擔失聯移工遣返、收容及醫療等連帶責任，針對失聯情形嚴重的來源國也將要求改善。

勞動部說明，截至今年2月底，移工失聯滯台未出境累計共8萬5229人，移工失聯人數上升肇因是2021年至2022年疫情期間，各國邊境管制及航班減少，新移工無法引進、屆滿移工難以出境，勞動力市場供需失衡，也不利失聯遣返作業；疫後已正常引進、遣返恢復常態。

勞動部強調，近2年自源頭強化管理，加強外國仲介選工責任、提升勞動條件及權益保障、檢討政策引導合法僱用，失聯情形已趨緩。去年移工失聯3萬1556人(發生率4.20%)，較前年度失聯4萬1203人(發生率5.96%)明顯下降。據統計，去年共查獲失聯移工2萬7048人、非法雇主2999人、非法仲介506人，今年1月至2月當期發生失聯3650人，也較去年同期6197人下降。

有關加強海外源頭管理，勞動部進一步說，去年9月已修法建立失聯率過高外國仲介暫停引進機制，並且在今年3月啟動首波停權處分，預計將於6月處分停權。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，目前尚未統計遭停權的外國仲介，5月中旬才會進行系統結算，遭停權的外國仲介，依法規第一次違規將停權7天、第二次停權14天、第三次21天、第四次28天，後續若情節嚴重，將不核發認可，讓屢次違規的外國仲介退出台灣市場。

此外，勞動部也將研議課予外國仲介應負擔失聯移工遣返、收容及醫療等連帶責任；對於失聯情形較嚴重的國家，則將循雙邊會議要求改善，並檢討調整勞務合作策略。

除了研擬修法加重嚴懲非法聘僱與媒介、源頭強化管理，勞動部也多管齊下，去年跨部會鬆綁移工政策，如各級營造業移工名額調高至1.5萬名、農業移工名額調高至1.2萬名、家庭看護移工增列3大類對象多元認定免評巴氏量表等;針對家事移工權益保障，也推出職災保險強制投保、月薪調升至2萬元、開辦新聘家事移工入國講習、家庭看護移工短期替代照顧服務。

勞動部補充，已持續和移民署及國安團隊合作，今年截至2月底，已查獲失聯移工5095人、非法雇主439人，將持續結合移民署及國安團隊合作查處並加速遣返。另勞動部提供檢舉非法雇主及非法媒介者檢舉獎金，核發每案獎金5000元至7萬元不等，鼓勵民眾檢舉。