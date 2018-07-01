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16強發功球迷熱血 一戰定生死這才是世足賽

世界日報 編譯中心／綜合30日電
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16強一戰定生死？ 美聯社
16強一戰定生死？ 美聯社

俄羅斯世足賽進入淘汰賽，火藥味漸濃，精彩度直接提升，比賽終於好看了。第一場法國對阿根廷，就成了進球大戰，打出了4比3的史詩級比分，超越了西班牙和葡萄牙在小組賽的激烈交鋒，成為本屆世足賽迄今為止最刺激的一場史詩級對決。全世界球迷不禁感慨：「這才是世足賽」。

第二場烏拉圭大戰葡萄牙，也讓球迷揪心，不是晉級就是回家，雙方都沒有一絲保留。

本屆世足賽的小組賽，雖然冷門迭爆，但大多數小組強弱分明，強隊多在前兩輪就取得出線資格，因而到了第三輪的時候，有多場比賽有默契球的嫌疑，例如法國對丹麥、比利時對英格蘭，還有日本對波蘭等，場面沉悶乏味；其中日本隊在末輪消極比賽長達15分鐘，引起球迷的憤怒。

從比賽的進程來看，沒有一分鐘的垃圾時間，儘管阿根廷一度兩球落後，但阿圭羅第93分鐘的進球，還是讓法國隊驚出一身冷汗，同時將懸念保持到比賽最後一秒鐘，這才是一場足夠讓球迷們全程站著看完的激烈對決。

從比賽的劇本來看，其跌宕起伏的程度足以讓法國以及中立球迷回味再三。法國領先，阿根廷反超，眼看勝負的天平即將倒向探戈軍團，但法國再次扳平，然後便是姆巴佩的兩個進球，徹底催垮了阿根廷球員的意志，阿圭羅的進球更多只是終場前的安慰。

一戰定生死 再無默契球 精彩度上升 這才是世足賽 法新社
一戰定生死 再無默契球 精彩度上升 這才是世足賽 法新社

從比賽的數據來看，兩隊整體實力半斤八兩；差別在於阿根廷的防線穩固程度略差，難以抵擋法國隊的閃電戰，尤其是擋不住像是踩著風火輪登場的姆巴佩，一次長途奔襲製造點球，下半場又梅開二度。

16強首戰就如此精彩，七個進球超越了小組賽階段的西葡大戰，成為本屆世足賽進球最多的一戰，這無疑會讓球迷對接下來的淘汰賽充滿期待。

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