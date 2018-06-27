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世足賽轉播權利金 各地均是獨立投標

中央社 台北27日電
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世界盃轉播權利金全球採各地獨立投標，向來都是價高者得。 美聯社
世界盃轉播權利金全球採各地獨立投標，向來都是價高者得。 美聯社

曾參與本屆世界盃足球賽轉播權利金標案的國內某電視台高層表示，世界盃轉播權利金全球採各地獨立投標，價高者得，本屆世界盃由愛爾達電視獨家取得台灣所有轉播權。

根據報導，愛爾達這次斥資新台幣2億，取得台灣所有轉播權利，包括有線、無線以及網路，而民眾要收看世界盃足球賽，可透過申辦MOD機上盒，也能利用OTT網路免費收看比賽。

知情人士透露，世界盃各國投標金額不一，主要考量收視人口以及市場大小，不過他強調：「在官方立場上，他們不會透露底標金額，但是所有參與投標的電視台，都會有套計算標準，可以算出大約的底標金額，但最後仍是價高者得。」

這位電視台高層也透露，世界盃的投標採各國獨立切割分賣，因此每個地方的販售方式都不同，他舉例：「以中國來說，奧運和世界盃只准許中央電視台出價投標，地方電視台則不允許參與投標。」

早期台灣在轉播大型職業比賽時，總會受限高昂的傳輸費用，導致壓縮轉播場次，今年世界盃則是64場，場場直播。

該名電視台高層則坦言，早期傳播訊號都是走衛星，1場比賽衛星的傳輸費用，恐怕就比單場比賽轉播金更貴，「現在訊號都是走海底電纜，費用省了很多，所以在轉播選擇上可更多元，轉播的場次也比之前更多、更齊全。」

愛爾達世足轉播

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