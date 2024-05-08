宜蘭首件國民法庭判決 無照酒駕累犯撞死人重判11年
宜蘭地院今天宣判縣內首件國民法庭案件，23歲林姓男子去年無照酒駕撞死1名婦人，經過這3天密集審理，以及今天約4小時的評議，判林男犯酒駕致死與交通致死逃逸2罪，分處有期徒刑9年6個月與2年，合併執行11年，全案可上訴。
起訴書指出，林男去年10月22日凌晨，喝完酒後從某間KTV出來，駕駛自小客車沿五結鄉親河路2段由西向東行駛，上午4時12分許，行經82巷口附近，以80公里的時速超速逆向，撞上對向騎機車的江姓女子，導致江女腹部骨盆下肢鈍傷開放性骨折，當場死亡。
林男闖禍後，並未留在原地等警方到場，也沒有報案或留下聯絡資料，棄車走回附近的家中，才請人報警。警方調閱附近監視器影像，鎖定林男，上午5時許到林男家中，測試他酒精濃度達每公升0.61毫克，移送法辦，檢方去年底依刑法第185條酒駕致死、交通致死逃逸罪，提起公訴。
本案是宜蘭第一件符合國民法庭規定的案件，宜蘭地院今年5月6日選任國民法官，選出2男6女共8人，年齡從31到46歲、包含製造業、餐飲業、金融業等人士，連續開3天審理庭，今天下午1時開始評議，5時評議結束，花費整整4個小時。
合議庭認為，林男可以預見餐會飲酒後將酒駕，仍圖一時方便，多次違規超速，過失情節嚴重，造成江女家屬難以抹滅的傷痛，且是2年內酒駕再犯；考量他年紀尚輕，仍有復歸社會可能，從連續累犯來看，對刑罰反應力較弱，處以11年有期徒刑。
國民法官庭後表示，他們都不是職業法官，當然會感到壓力，只能努力做到應盡的義務，並透過這次國民法庭學習司法審判的程序；他們也鼓勵未來被選為國民法官的民眾，可以踴躍參加，從素人的角度實際了解法庭。審判長林惠玲說，感謝所有參與的國民法官，認真投入並提出深入的問題。
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