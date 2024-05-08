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大陸乘聯會：4月乘用車零售年降2% 新能源車大增32%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
乘聯會統計中國4月乘用車零售年降2%。圖為比亞迪在北京車展吸引人潮參觀。 （新華社）
乘聯會統計中國4月乘用車零售年降2%。圖為比亞迪在北京車展吸引人潮參觀。 （新華社）

大陸乘聯會初步統計，中國大陸4月乘用車零售158.5萬輛，年降2%，其中，新能源車市場零售70.6萬輛，年增34%，累計今年來整體乘用車零售641.7萬輛，年增長9%，累計新能源車零售247.8萬輛，年增35%。

乘聯會表示，今年2月春節後開始出現的、持續的一系列車型降價事件，加上2022年起上市的新能源車型陸續進入產品改款升級階段，因此帶來消費者觀望心理較重，消費者希望等車市穩定後再購車造成4月乘用車銷量小幅衰退，隨著近期小米汽車上市和新一輪相關車型價格的進一步調整，且4月是新車型密集發布期，加上北京車展順利召開，4月底市場的消費熱情逐步被激發。

乘聯會分析，由於4月初的清明假期的影響，第一周的銷量總體不高。近日，商務部等14部門聯合發表《推動消費品以舊換新行動方案》，引起消費者巨大的關注和良好的期待。北京車展、以舊換新等的期待，引發市場觀望情緒延續，對4月車市帶來消費後移效應。按照2023年出現的淡季不淡的車市走勢特徵期待，今年5月後的車市也應該有強於季節規律的春夏之交的較強走勢。

大陸商務部、財政部等七部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，明確了汽車以舊換新資金補貼政策。乘聯會認為，以舊換新政策落地，對車市是重大利多，雖然5月休假時間長，但5月車市零售會明顯好於4月。

乘聯會指出，以舊換新的政策預計報廢總量應能達到近千萬輛 的規模，汽車以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，也能帶來人民幣千億元以上的年消費增量，5月車市必然一掃低迷實現較好增長。

乘聯會表示，預計補貼政策的財政效果也很顯著，1元補貼投入的產值拉動比例為1:15，而且1元財政補貼私人報廢更新的稅收拉動比例為1:3。如果做好報廢更新的一條龍服務工作，車企做好更好的政策配套，預計拉動效果會更突出。

北京 消費者 車展

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