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垃圾車輾死黑狗！基隆環保局查清潔隊員責任 並防狗侵入焚化廠
基隆市天外天焚化廠進道路出現犬隻，並遭李姓清潔隊員駕駛的垃圾車輾過致死。環保局今天表示，除了調查李男責任，也要加強管理工作，焚化廠管制區禁止餵養行為，已告誡現場作業人員，如要餵養流浪犬應選擇適當地點，並檢討設置阻隔設施，避免動物受害，人車安全也受威脅。
環保局清潔隊李姓清潔隊員4日駕駛垃圾車，要進入焚化爐建築物時，未注意到前方有隻黑狗躺在車道上，極靠近時發現往右閃避，還是輾過牠。黑狗負傷離開，失去蹤影，6日又現身廠區，經送醫治療仍死亡。
基隆市動物保護防疫所今天約談李男後，依涉嫌違反動物保護法送辦。環保局則調整李男工作，不再讓他開車。動保法規定故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。
環保局表示，事發後除要釐清肇事駕駛責任，也會檢討現場操作平台安全管理工作。包含進出場道路在內平台範圍都是管制區，禁止餵養行為。現場作業同仁如要餵養流浪犬，應選擇適當地點。
進場垃圾車都是裝載廢棄物的重車，駕駛人如果發現道路出現動物，採取閃避過程，可能引發車禍。因此未來會落實進廠車速管理，防止垃圾車超速，並增加平台安全巡視頻率，並在流浪動物可能出入通道，評估設置阻隔設施，避免動物侵入引發意外發生。
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