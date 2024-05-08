有錢大頭症？ 正妹嫁富豪後傲慢逼同名女賣帳號踢鐵板

美國一名正妹近期嫁給賓州的億萬富翁，雖然她的粉絲人數不多，但女子想要在結婚後把自己的Instagram帳號冠夫姓，卻發現帳號已經有人使用。她私下傳訊息給對方，但內容十分傲慢無禮，對方將對話po上網，讓夫妻倆也瞬間被炎上。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱瑟琳．阿斯普倫德（Katherine Asplundh）在婚前的姓氏是德里斯柯爾（Driscoll），她原本的Instagram帳號是用自己本來的姓名縮寫@katherinedrisc，在上面擁有約14000多名粉絲。

兩週前她嫁進賓州有名的億萬富翁家族，與27歲的卡伯特．阿斯普倫德（Cabot Asplundh）結婚，婚後想把帳號改成 @katherineasplundh，卻發現帳號已經有人用了。

凱瑟琳和網友的對話十分傲慢無禮，在網路上瘋傳遭抨擊。圖擷自每日郵報

網路上流傳的截圖顯示，凱瑟琳聯絡了這個帳號的主人，想要她把帳號賣給她。不過由於Instagram禁止買賣帳號名稱，帳號主人擔心會被官方封鎖，於是不想出售帳號。一開始凱瑟琳還試圖想說服她，不過隨著對方不斷拒絕，凱瑟琳便開始質疑對方根本不是真的同名同姓。

凱瑟琳說，美國根本沒有另一個阿斯普倫德家族，他們家族裡也沒有一樣名字的人。而且對方從2018年開始用Instagram後改了3次名字，感覺也沒有po太多文，便要對方再改一次帳號名稱。

對方表示這是她的小帳，凱瑟琳卻開始質疑這不是她的真名，要求對方拿出證據證明自己真的跟她同名同姓。凱瑟琳甚至表示她會向Instagram舉報對方，這樣她就能輕鬆得知對方的名字，種種言論也讓對方非常不滿。

這名網友說，她根本沒有必要拿出證據向凱瑟琳證明自己是不是叫一樣的名字，如果凱瑟琳有禮貌的詢問，或許她還會考慮把帳號名免費送她，但凱瑟琳真的太無禮，於是這名網友也反過來向Instagram舉報凱瑟琳。

凱瑟琳嫁進的阿斯普倫德家族是負責和政府公部門合作的植被管理公司，阿斯普倫家族名下的「阿斯普倫樹木專家」（Asplundh Tree Expert）光是2021的營收就超過54億美元（約1748億台幣）。