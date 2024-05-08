為電動車政策追加7億！綠營憂恐排擠其他預算 基市府：負債20年來最低

基隆市長謝國樑111年度剛上任時，累計債務餘額67億，到112年度債務餘額就降到59.41億，預計今年中債務餘額將降低到58億元以下，市府說，謝國樑上任後已還債9億，是20年以來基隆市政府負債比率最低時刻，目前基隆財政狀況穩健，今年5月追加預算25億元送議會，補助電動機車7億元最多。

基隆市議會本月14日開定期會，將審議市政府今年編列追加預算25億元，其中以補助青年電動機車計畫達7億元最多，另有配合公路局補助TPASS通勤月票追加3億餘元、因應基隆捷運「陸軍六軍團指揮部北五堵營區彈藥庫儲藏室遷移」6千多萬元。

市府追加減預算青年電動車7億多元，分別用於2.0、3.0不同條件的新方案，前者除車體補助4萬元還有月資費補助，並有零月資費方案可選擇；後者是不限廠牌，一次性補助最多6萬元，月資費自行負擔。

但民進黨議員鄭文婷質疑，7億元都用於電動車，恐排擠其他預算，且3.0方案是去年民進黨黨團就向市府建議過，當時市府認為不可行，如今大轉彎編列預算，質疑市長跟進民進黨，且擔心排擠其他預算。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，謝市府不僅財政狀況良好，收支穩健，更逐年積極降低債務餘額，進一步提升基隆市政財務的穩健度與透明度。數字會說話，謝市府111年度剛上任時，累計債務餘額達67.04億，但到112年度，債務餘額就降到59.41億，預計到113年中，債務餘額將繼續降低到58億元以下，更是20年以來基隆市政府負債比率最低的時刻，可見基隆財政狀況穩健；即將提出的追加預算，也將積極管控財政，達到收支平衡。