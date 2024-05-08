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大陸vs.台灣去哪留學好？南韓生被爸媽勸來台為1事猶豫 韓網友點破關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
有南韓學生煩惱要去大陸還是台灣留學，爸媽比較喜歡台灣，但他因為台灣1種習慣非常猶豫。圖為南韓大學生在梨花女子大學校區交談。圖／路透社資料照
有南韓學生煩惱要去大陸還是台灣留學，爸媽比較喜歡台灣，但他因為台灣1種習慣非常猶豫。圖為南韓大學生在梨花女子大學校區交談。圖／路透社資料照

若要規劃去海外留學做交換，民眾總會先仔細評估當地的文化風俗、生活習慣和使用語言等，也會思量對自己的生涯發展是否有益處。一名南韓網友表示，他正在學習中文，打算明年2月出國留學做交換，現階段考慮要去中國大陸還是去台灣，爸媽一直勸他選台灣，他卻為台灣「1個習慣」非常猶豫掙扎，因此發文尋求其他網友建議，貼文曝光引發討論。

該名網友在當地論壇theqoo發文表示，目前正在學習中文，程度大概處於基礎階段，等語言能力各方面有所提升後，他打算明年2月就出國留學做交換，並透露自己不喜歡日本，非常喜歡大陸和台灣，因此首先考慮這兩個地方留學。

不過他和爸媽交換意見討論時，爸媽卻認為中國太危險，建議選台灣。該名網友對此相當猶豫，因為自己是學國際貿易，從通用語言和未來職涯需求方面考慮，可能選大陸會比較好，「台灣用繁體字，這讓我有些猶豫」，但他強調絕沒有對台灣有任何不滿，之前去旅遊也非常愉快，不過對通用文字這方面很掙扎，「如果不是繁體字的話，我會立刻選擇去台灣」，並想詢問其他網友意見。

該網友透露，考量到未來職涯發展，似乎選大陸會比較好，但他內心是很想選台灣的。圖／聯合報系資料照片
該網友透露，考量到未來職涯發展，似乎選大陸會比較好，但他內心是很想選台灣的。圖／聯合報系資料照片

貼文曝光後引發討論，南韓網友紛紛留言，「如果是我，我會選台灣」、「我有去過這兩個地方，都有留下回憶和樂趣，如果要留下美好經歷，我會選台灣！即使我在台灣，我的中文程度也獲得很大的提升（從中級到高級）」、「如果你想在貿易領域為大陸公司工作，選大陸更有優勢」、「我也是從高中開始對中文感興趣，我爸媽也說台灣更安全，但我還是稍微傾向大陸」。

有人則點破關鍵，如果原PO為了未來職涯發展想去大陸留學，得先研究去哪個省份，畢竟大陸那麼大，不是每個地方都符合原PO求學條件。也有網友認為出國交換不是只有學習，體驗不同文化也很重要，「想去台灣就去吧！其實使用繁體字不是什麼大問題，畢竟文字語言是取於自己在當地怎麼使用。我之前學過中文，我如果是你，會選台灣，雖然有時做出選擇很糾結，但我認為在台灣交到的朋友和人際關係聯繫方面比在大陸更容易。無論是去台灣還是大陸，我都會瘋狂旅行，我去過很多台灣和大陸地方，最後留下的都是旅行回憶哈哈」。

交換學生 南韓 台灣 生活習慣 職涯發展 語言

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