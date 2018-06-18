世足賽狂吃 可憐中國小龍蝦快被滅族了

世界日報 中國新聞組／北京18日電 2018-06-18 13:59 用LINE傳送

陸瘋世足 狂嗑小龍蝦、鴨脖子。 新華社

俄羅斯世足賽登場，中國足球隊無緣這場盛宴，當地球迷「化悲憤為食量」，大啃鴨脖、大灌啤酒、大啖小龍蝦，觀看其他國家廝殺，將「足尖上的世足賽」變成了「舌尖上的世足賽」。

媒體報導，上一屆巴西世足賽，親赴現場看球的5000名中國球迷吃空了當地華人超市的老乾媽和泡麵，在中國國內看熱鬧的數億球迷則喝掉了十個奧運標準泳池容量的啤酒，僅武漢球迷就啃掉了2000萬根鴨脖子。

俄羅斯世足賽拉開踢後，中國球迷也準備好吃喝狂歡，餐廳、外賣、電商等行業都準備好了，要狠狠大撈一筆足球財。

早在世足賽開賽前一個月，天貓聚划算借勢舉行「小龍蝦超級囤貨日」，短短300秒，竟賣出100萬隻小龍蝦，年增539%。購買量前十的城市分別是上海、北京、杭州、深圳、廣州、武漢、南京、重慶、成都、蘇州。

本屆世足賽一半以上比典的開賽時間，介於晚上10點到凌晨2點，正是宵夜時段，各大外賣平台也將小龍蝦擺在宣傳欄位最醒目的位置，甚至有平台把小龍蝦當做預測比賽的吉祥物，如果猜對，就在全平台發放小龍蝦優惠。

小龍蝦外，鴨脖子也是看球必備。每逢世足賽，很多中國城市會出現「7點鐘現象」，7點鐘一到，許多餐館會出現集中買單的現象，酒吧開始源源不斷地湧入顧客，各類鴨脖店門前也排起長隊。

最早將鴨脖子和世足賽緊密結合在一起的是湖北品牌「久久丫」。2006年成立還不到四年的久久丫聯合青島啤酒，展開了世足賽行銷，打出「看世足賽、喝青島啤酒、啃久久丫」的口號，並大規模增加了24小時營業的門店數量。隨後兩屆世足賽，鴨脖子企業紛紛開始借勢行銷。

看球啤酒更不可少。今年天貓數據顯示，5月中旬開始，啤酒就已來到搜索和成交高峰，搜索量月同期增長近百分之百，銷量也已經達到1800萬瓶。天貓為這次世足賽備貨十萬噸啤酒，是上屆世足賽備貨量的十倍。