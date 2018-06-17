冰島擋住阿根廷 全因他們的吉祥物是「路障」

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-17 20:01 用LINE傳送

冰島隊出發世足賽前合影，「路障」放在最前面中央位置。 擷圖自Michael Hortin推特

人口只有33萬的冰島 ，藉由在世足 賽分組預賽逼和阿根廷 ，令全世界為之一震，除了這支隊伍球員組成，教頭是牙醫，門將是廣告導演外，引人好奇之外，他們還有一項最有趣的事物，就是他們的幸運物是「路障」(traffic cone)，「路障」不僅在冰島賽前出發時，站在全隊正前面正中央，更加特殊的事，是這個「路障」還隨著球隊到俄羅斯，有專屬的機位，難怪他們能扮演「路障」角色，擋住強大的阿根廷及梅西的12碼罰球。

「路障」做吉祥物，相信真的是破天荒。

數日前英國媒體就報導了這件事，不過，當時球賽並未開打，多數人不知道這個「路障」的用意，還說是攝影師忘了將「路障」移開。不過，等到世足賽開打，冰島這個「路障」謎底才被解開，確實，這個「路障」就是他們的吉祥物。

原因是2016年在他們在出發前往參加歐洲國家盃比賽時，一張出發的照片上，很巧合有一個「路障」就在他們合影的旁邊，結果他們這次歐洲國家盃，踢出優異表現，分組賽以1勝2和晉級，包括逼和葡萄牙，16強賽首場擊敗強敵英格蘭進軍8強，雖在8強賽敗給法國，但這也創下該國史上最佳成績，成為他們能踢進世足會內賽的契機。也因此，球隊視這個亂入的「路障」成為球隊幸運象徵。

冰島2016年出發前往歐洲國家盃時，旁邊有個橘白相間的機場三角錐「路障」。 新華社

這次前往俄羅斯的「路障」被漆成冰島國旗的紅藍白，而這個路障確實有它的機位，且有圖為證。如果冰島第一場就被阿根廷打敗，或許沒有人會注意到這個「路障」，但當他們擋住梅西這一球後，當然這個「路障」就全球注目了。