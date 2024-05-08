好讀周報／飛機如何接收Wi-Fi？機上廁所是靠「這原理」沖馬桶

文／編譯羅方妤

飛機以時速約800公里在空中飛馳時，如何連上網際網路讓乘客上網？在地面上大家用水沖馬桶，但飛機上的馬桶好像不是用水沖，如何在高空運作又能避免異味？

曾在美國達美航空和聯合航空工作的航空業顧問聖格曼表示：「深入了解在高空進行這些日常活動背後原理，會發現很了不起。在高空進行任何活動，難度是在地面的兩倍。」

●上廁所／氣壓差沖馬桶 像吸塵器一樣

由於飛機重量限制，像在地面那樣用水沖馬桶是不可行的。在飛機上，是利用氣壓差沖馬桶。這項設計最初由美國發明家坎普（James Kemper）1975年申請專利。

在飛機上，所有排泄物都會通往通常位於飛機前後方的汙物儲存槽。按下沖馬桶按鈕時，馬桶底部的真空閥門會打開，將其和底部管道連結。管道和汙物儲存槽此時處於受壓狀態，意味著閥門打開創造了真空環境，吸走馬桶內的排泄物。

倫敦金士頓大學飛機工程學專家瓊斯表示：「這就像吸塵器一樣。按下沖馬桶按鈕時，真空閥門會打開，閥門開啟的那一刻，所有東西會被吸走。隨後閥門關閉。」

飛機馬桶內壁還塗有鐵氟龍塗層。瓊斯表示：「因此不會有東西沾黏在馬桶內壁上。而且內壁塗層也不需要太厚，利用壓差就可快速將排泄物清除。」

至於汙物儲存槽的排泄物，則在飛機降落後由吸汙車清空並帶往機場處理。

●用Wi-Fi／飛機頂裝天線 接收衛星訊號

有些人認為在飛航過程中上網，就想在地面上網一樣，是理所當然的事。但以時速800公里飛行，保持連線有這麼容易嗎？

美國通信公司Viasat每天提供近萬個航班Wi-Fi連線，且連線速度達每秒100MB。該公司總經理兼民用航空部副總裁布赫曼（Don Buchman）表示：「這是很簡單的科技，只要在飛機頂部安裝一根天線，天線就會持續指向地球同步軌道上的衛星。」

對工程師來說，這是簡單科技，但對一般人而言卻不一定。配備Viasate公司Wi-Fi的飛機，可接收位於赤道沿線、距離地球約36000公里的衛星訊號。讓衛星到達這個高度的地球同步軌道，需要30天至6個月。但正如布赫曼所言，一旦衛星進入軌道，事情就會變得很簡單。衛星在這種高度，意味著其訊號能涵蓋三分之一的地球，技術上來說只要3顆衛星就能涵蓋整個地球。而Viasate公司的衛星有18顆。

由於每顆衛星訊號涵蓋範圍很大，意味著飛機飛行時不會遭遇Wi-Fi訊號斷斷續續的狀況。

雖然機上Wi-Fi如今很常見，但布赫曼表示，這項服務問世是最近20年左右的事，以iPhone推出為開端，他說，iPhone「改變了一切」。

聖格曼說，「15年前，機上Wi-Fi還算是稀奇的東西，但現在幾乎已成為必需品」。