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立陶宛總統選舉12日登場 台灣代表處名稱再成焦點

中央社／ 倫敦7日專電
立陶宛總統瑙塞達。(歐新社資料照)
立陶宛總統瑙塞達。(歐新社資料照)

立陶宛12日舉行總統選舉，與台灣以及與中國的關係是選戰辯論熱門議題。現任總統瑙塞達7日表示，有必要改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中關係。此言一出引發討論。

瑙塞達（Gitanas Nausėda）說，儘管他原則上歡迎台灣設立代表處，為穩定與中國的關係，他認為有必要變更台灣代表處名稱。

他援引專家意見指出，中文名稱「駐立陶宛台灣代表處」中的「台灣」，給人印象是對應到英文、立陶宛文的Taiwan（台灣），而不是Taiwanese（台灣的、台灣人，或者台灣人的）。

駐立陶宛台灣代表處的正式英文名稱為TheTaiwanese Representative Office in Lithuania。台灣在歐洲其他非邦交國的代表處皆以「台北」為名。

瑙塞達此前即曾敦促立陶宛政府「改正」駐處名稱，使其名稱在所有語言達成一致。關於台灣代表處名稱在中、英、立陶宛文之間的「差異」，駐處成立初期即曾在立陶宛引發討論。

駐立陶宛台灣代表處2021年11月揭牌成立。這是台灣在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，立陶宛為此遭遇北京強力經貿與政治施壓。

立陶宛為「半總統制」國家，總統掌外交、國防、安全事務大權。在外交事務領域，總統往往被期待與外交部長緊密協調，但瑙塞達與外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）屢出現意見不合、難以共事的情況，這不僅止於對台和對中事務方面。

瑙塞達數次就對台事務說詞反覆。早在2022年1月，他即曾稱立陶宛外交部允許台灣以「台灣」名義開設代表處，是個「錯誤」；在此之前，他曾針對北京施壓表示，立陶宛是主權獨立國家，可自行決定與哪些國家發展關係。

駐立陶宛台灣代表處回應中央社詢問時強調，代表處名稱是雙方政府經過一系列雙邊協商後取得的共識。

駐處指出，自2021年代表處設立以來，台立共同創造並見證了許多成功故事。這樣的雙邊關係不僅是以自由、民主、法治、人權等共享價值為基礎，更是互利互惠。台立雙方應該要「向前看」，繼續一同合作推展雙邊關係。

另一位總統候選人、立陶宛現任總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）則說，政府內多數決策者早意識到，強迫台灣變更駐處名稱不僅不明智，也無助解決問題。瑙塞達近期在對外政策電視辯論會也曾表達類似立場。

與藍斯柏吉斯同黨籍的席莫尼特指出，立陶宛必須了解更大的地緣政治圖像：當初先發制人、對立陶宛採取外交降級的國家，才是該主動尋求與立陶宛「關係正常化」的一方。

目前立陶宛和中國的外交關係僅為「代辦」級。

席莫尼特指出，犧牲台灣，以利與中國「修復」關係，這不僅恐傷害立陶宛在其他民主國家的聲譽，更是在強力支持立陶宛友台立場的跨大西洋夥伴面前「丟臉」。

她提到，政府評估顯示，中國對立陶宛的國家安全構成威脅，且中國向侵略烏克蘭的俄羅斯提供協助。

立陶宛總統選舉由贏得超過50%選票的候選人勝出。若第一輪沒有候選人贏得超過50%選票，則需舉行第二輪投票。

各項民調顯示，瑙塞達的支持率在35%至45%之間，居所有候選人之首。

席莫尼特的支持率大約是10%，與另一位候選人維格勒（Ignas Vegele）不相上下，兩人爭奪支持率排名第二的地位，以取得第二輪投票的入門票。

維格勒與瑙塞達同為無黨籍參選人。根據立陶宛媒體調查報導，維格勒與俄羅斯關係匪淺，有跡象顯示其家族企業透過中亞國家等第三地，協助俄羅斯規避制裁。

俄羅斯 立陶宛

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