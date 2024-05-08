賣大巨蛋亞錦賽黃牛票不罰？法官駁警抗告 認「1張」非黃牛放他一馬

張姓男子去年在臉書上販售1張亞洲棒球錦標賽門票，被警方偽裝買家查獲，認為他售出價格比原價貴300元，顯然是在賣黃牛票，依違反社會秩序維護法移送法辦，因簡易庭裁定不罰，警方抗告，但日前法院仍認為張男本為自用而購入，轉賣僅有1張，一般大量購入熱門遊樂票券、再加價出售以牟取暴利者顯然不同，並未擾亂社會秩序，因此仍裁定不罰。

大同警分局移送指出，張男去年12月10日下午3點多在Facebook張貼販賣票面金額為800元的2023年第30屆亞洲棒球錦標賽外野區門票，經警方網路巡邏時發現，喬裝買家聯繫，雙方談妥以1100元價格交易，約定台北車站北3門面交。警方待他出現後逮人，雖他辯稱原先以1050元購入門票及應援毛巾，後來買到內野區才轉售，但警方仍以違社會秩序維護法規定，足以擾亂票券市場交易價格及秩序，將他移送法辦。

台北地院簡易庭審理認為，無法證明張男購票之初就不是自用而有轉售圖利的意圖，且喬裝買家的員警也沒有真的想要買票，由於沒有真正完成買賣，僅構成轉售圖利未遂，而社會秩序維護法第64條並無處罰未遂規定，因此諭知不罰。但警方不服向北院普通庭提出抗告，認為門票原價為800元，張男卻以1100元在網路公開兜售，明顯非供自用而轉售圖利，且只要基於營利，並著手販售他人，已足以嚴重影響其他消費者購買機會，並擾亂交易市場秩序，縱使是員警喬裝買家，仍無礙張男已違序，請求撤銷原裁定。

不過，台北地院審理認為，張男稱當初購入本案門票原本是想要自己看，但後來又買到內野區門票，才想要賣掉，看雙方洽談交易對話，喬裝買家的員警曾問張男「一張而已嗎」，方隨即回覆「對」、「我是買到內野」及「所以想賣」等，所辯並非全然無稽。又張男表明想出售門票只有1張，更可見與一般大量購入熱門遊樂票券、再加價出售以牟取暴利者（即俗稱「黃牛」）明顯大不相同。由於沒有其他證據證明非供自用而購入，自難只以售出價格高於原票面價格，就認有違反社會秩序維護法第64條第2款規定，扣案門票也不予宣告沒入，抗告駁回。

在以往，針對黃牛票的法規基本上只有社會秩序維護法第64條，由於罰款嚇阻不了黃牛們，政府已針對文化創意產業發展法修法，增加了所謂的「黃牛條款」，根據新修定的第10之1條的內容，只要藝文票券以超過定價或票面價額的金額賣出，就會違反規定，主管機關會依據票券的張數，按照票券的面額或是定價開罰其10倍至50倍的罰鍰。若以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備搶票，還處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。