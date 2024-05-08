金價高漲新人結婚負擔重 職業媒人婆租借偽金飾受歡迎

烏克蘭戰爭、中東衝突，國際投資避險首選黃金，許多投資者轉向購買黃金，推升國內金飾價格居高不下，新人訂婚要準備金飾，主婚人說買一套要給媳婦的金飾，差不多要花費18至20萬元，加重新人經濟負擔，尤其對低薪的年輕男女，結婚成家經濟壓力大，嘉義職業媒人婆黃淑晴提供幾可亂真的「偽金飾租借」服務，受新人歡迎。

黃淑晴說，不是說新人買不起金飾，而是覺得只在訂婚或結婚時候，戴金飾1、2天，平時不太會戴這些金飾的新人，實在有點可惜，訂婚結婚儀式結束後，這些金飾就會收起來，放在衣櫃中，實在不太符合經濟效益。

家長不如把這1、20萬元買金飾的錢，送給新人當成家基金，所以她應眾多新人跟主婚人的要求，準備了幾可亂真的「偽金飾租借」，如果新人需要真金的金飾租借，也有代客跟銀樓租借，但是費用會較高，兩項服務，可以供新人參考做服務。

銀樓業者者說，以近日黃金牌價，1錢金價為9110元，若金飾重2兩3錢，共計23錢，價格合計20萬9530元，國際金價上漲，除烏克蘭戰及中東衝突，讓黃金成為投資避險首選，中國近來從官方到民間都掀起購買黃金熱潮，推升國際金價持續走高。