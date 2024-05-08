00878「定期定額」打敗0056成人氣王！達人指這1點很重要：不會參與換股大亂鬥

高股息ETF怎麼挑才能不一樣？目前市面上的高股息，成分股重疊比例高，同時間買進賣出，難免有機會越買越高、越賣越低。5月份換股潮即將來襲，理財達人知美表示，選擇國泰永續高股息（00878）比較不用擔心受到影響。

以下為影音內容：

隨著投資人的胃口越養越大，高股息ETF的殖利率也是越來越高，成分股的選擇範圍更小，也就讓彼此之間的重複度更加提升，成分股相同遇到上漲行情的時候，有機會互相拉抬讓股價更高，但會不會只是「虛漲」基本面表現並沒有實際跟上？

隨著成分股股價上升，同時也代表殖利率越來越低，高股息ETF最重要的選股標準就是殖利率，殖利率變低，也就增加下一次換股被淘汰的機率。

今年台股突破2萬點，為什麼高股息ETF很多還能維持10%以上的配息率？不是說股價越高，成分股的殖利率就越低嗎？

ETF的配息來源，除了成分股的配息，還有來自成分股的價差。

舉例像是近期推出的復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、統一台灣高息動能（00939）、野村臺灣趨勢動能高息（00944），就可以看到在傳統的高股息選股邏輯中，額外加入歐印科技股、動能選股，希望能增加資本利得的價差，藉此分配出更多的配息。

當然，追價差有好處就有壞處，上漲行情能獲得更高報酬，不代表下跌行情也能夠相對抗跌，可能會出現搶下車、人踩人的情況。

為什麼大家都在關心高股息ETF的成分股重複度太高？

比較近期討論度最高的5檔高股息，00878、群益台灣精選高息（00919）、00929、00939、元大台灣價值高息（00940），可以發現ETF之間的成分股，很容易超過一半以上都相同，只有00878的成分股重疊度最低，同時成分股的市值最高。

00878的成分股之所以不同，在於挑選的都是比較穩健的大型股；新推出的高股息，為了同步追求更高的價差，能夠挑選的成分股選擇變少，也就讓彼此之間的重複度提升。

00929成分股檔數只有40檔，但是和939相同的成分內容就有23檔，與00940更有25檔相同，站比高達60%。00919成分股檔數30檔，與00940有19檔相同，占比達63%。

每年4~6月，台股正式進入除權息旺季，00919、00929、00939、00940，4檔皆在5、6月進行換股，ETF規模大、重複度高，遇到同時賣出、剔除相同成分股會不會發生互踩，成分股價格越賣越低，即是需要投資人注意的風險。

因為00878與其他比較熱門的高股息ETF，成分股重複度相對較低，沒有參與到這場換股大亂鬥，勢必就比較不需要擔心。

知美自2023年以來已經連續15個月，每月月底買進1張00878，加上2024年1月因為股息再入，額外買進一張，目前總共持有16張00878。影片製作當天，遇上台股大跌500點，然而長期累積的帳面報酬仍有3萬1409元，加上已領到手的現金股利1萬2630元，含息總報酬率13.76%。

高股息ETF越出越多，為何持續選擇買進00878？

00878除近2年現金股利向上成長、越配越多，對於知美來說存股最重要的是希望「穩定領息、填息」，00878成立長達4年，已經完整經歷過1次多空循環，因為了解00878面對空頭時候的表現，所以持有上能更加安心。

與近期市場上推出的其他高股息ETF相比，00878的選股產業配置更均衡，當資金進行類股輪動的時候，皆能同步受惠。同時因為考量的是市值較大的高息股，所以本身與新推出的高股息ETF持股重複性低；加上實際填息紀錄、面對市場多空的表現，00878的定期定額戶數每月持續增加，3月時更打敗元大高股息（0056），成為最多人定期定額的ETF。

為什麼不需要盲目追求殖利率？因為ETF還有隱藏的費用需要支出。除了公開書名書上會看到的經理費、保管費，還有每年不一定相同的交易成本。

以富邦特選高股息30（00900）為例，其最初設計目的就是希望能夠藉由持續參與成分股除權息，提高ETF的配息率，但最終報酬表現並不突出，近1年的換股比例高達7成，導致全年總費用率達1.37%。

過度換股導致交易成本過高，對ETF績效有什麼影響？

花費在交易上成本越高，代表實際能進入股市金額越少，能獲得的報酬自然就會受影響；00878的選股邏輯，是利用近3年殖利率挑選成分股，相對下每次需要更換的成分內容較少，全年總費用率0.46%。

總結

1、市場上高股息ETF不斷推陳出新，卻也出現成分股重複度偏高的問題。

遇到上漲行情，雖會因為互相抬轎有機會讓股價提高，但也同時降低成分股殖利率，增加下次被剔除的機會。

2、觀察5檔熱門高股息ETF，00878、00919、00929、00939、00940，其中00878持股重疊度最低，面對5月大換股受到的影響更小，同時其成分股平均市值最高，持有大型股代表股價更加穩健。

知美已連續定期定額15個月，最近1年平均填息天數4.5天，現金股利金額也是持續不斷上漲，對於4月底即將到來的收益評價，00878配息是否能夠繼續增加，知美非常期待。

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