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藍白邀賴清德赴立院國情報告 院會周五討論

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪黃婉婷張睿廷陳熙文／台北報導
國民黨及民眾黨立委昨以優勢表決，邀請準總統賴清德（左）五二○就任後至立法院國情報告，推估最快是廿四日。本報資料照片
國民黨及民眾黨立委昨以優勢表決，邀請準總統賴清德（左）五二○就任後至立法院國情報告，推估最快是廿四日。本報資料照片

準總統賴清德將於五二○就任，國民黨及民眾黨立委昨聯手在立法院程序委員會以人數優勢表決，將邀請賴清德就任後至立法院國情報告的提案，列為本周五院會討論事項第一案。民進黨團要求交付朝野協商，立法院長韓國瑜最快下周召集協商；由於總統國情報告前三天必須先交書面報告至立院，推估賴清德五二○上任後，最快廿四日赴立院報告。

國情報告 賴已有準備

昨天立院人士目擊，立法院秘書長周萬來帶著賴清德幕僚在立院議場附近了解環境，也被解讀賴清德對到立法院國情報告已有所準備。民進黨發言人吳崢說，賴清德的立場沒有變，只要是在合憲合法的情況下，都願意前往立法院國情報告。

根據「憲法增修條文」，立法院每年集會時得聽取總統國情報告；至於總統國情報告採何種形式？憲法則未明定，僅有立法院職權行使法規定，「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題」。回顧歷任民選總統，前總統李登輝每年都會向國民大會國情報告，但前總統陳水扁、馬英九及現任蔡英文，都未曾到立院國情報告。

報告形式 朝野無共識

賴清德在總統大選時曾承諾，立法院若有邀請，他將依照憲法規定到立院國情報告。只是，目前藍綠白對於報告形式是採即問即答、統問統答，或是可不回答，仍未有共識。

國民黨團昨天先出招，在立院程序委員會提案，要求賴總統赴立法院國情報告，不過提案未明指是採任何報告形式，也可解讀為釋出善意、保留朝野協商空間。國民黨團書記長洪孟楷強調，現在國民黨、民眾黨都要求總統來立院國情報告，這將是中華民國首次有總統踏上立法院國情報告，盼周五院會討論該事項，也呼籲民進黨團別杯葛此案，共同創下國家憲政首例。

綠主張交付朝野協商

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，賴清德過去表明樂意赴立院國情報告，至於採什麼形式？藍白提案各有未盡之處；民進黨團主張依法交付朝野協商，共同討論合宜方案，雖然要求協商後進入一個月冷凍期，但若朝野有共識，即可在冷凍期內處理。

民進黨團曾拋出可循「李登輝國大模式」，總統在聽取委員建言後統一答覆；國民黨先前堅持「即問即答」，但洪孟楷昨強調，「願釋出最大善意，只要賴清德能來國情報告，詢答方式皆可討論。」據了解，國民黨底線是可退讓至「統問統答」，但還待黨團大會討論確認。

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