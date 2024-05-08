快訊

520將屆…美學者認為賴清德將奉行蔡穩健做法 關切北京趁機施壓

陸軍十軍團「自製火藥訓練」中士遭炸傷送醫 國防部說明傷勢

考教甄先「撒錢」...考生年花2萬、考到看身心科 為何如此折騰

深圳女童12公尺高空墜落！疑未繫好安全帶 南山遊樂商家停業

香港01／ 撰文／鄭寧
深圳一名女童從12公尺高的極限遊樂設施墜落，已被送至ICU搶救。家長稱工作人員未幫女兒繫好安全帶。圖／擷取自影音
深圳一名女童從12公尺高的極限遊樂設施墜落，已被送至ICU搶救。家長稱工作人員未幫女兒繫好安全帶。圖／擷取自影音

近日深圳一名家長表示，女兒在南山區一間購物中心參加極限遊樂設施時，從12公尺高空墜落，已被送至ICU搶救。商場回應表示，涉事商家已停業。

據該家長稱，女兒在立橋城購物中心一家名為「星動極限挑戰」的店舖內玩兒童遊樂極限運動，因工作人員未幫孩子繫好安全帶，導致孩子從高空墜落。家長表示，孩子頭部受傷，牙掉了一半，左手骨折，目前在ICU搶救。

立橋城購物中心客服向《澎湃新聞》表示，目前「星動極限挑戰」處於暫停營業階段，公司高層會處理後續事宜，其他方面並不清楚。

某第三方團購平台上「星動極限挑戰」頁面已顯示為「暫停營業」狀態。另據北京新聞廣播報導，涉事商場回應稱孩子出事後送去了醫院，目前商家已經停業，對設備進行檢修。

據「星動極限挑戰」在某平台的介紹顯示，該室內遊樂場為「極限又有挑戰性的室內兒童樂園，高空項目遠遠多於非高空項目」。高空項目包括攀岩、梅花樁、勇攀高峰、獨木橋、魔鬼滑梯、索道、高空拓展等。

延伸閱讀：

深圳邊檢公布五一假期出入境數據　料今晚8時起迎返港客流高峰

暴雨倒灌深圳豪宅新盤　樓梯成瀑布大堂水浸近膝　電梯車庫遭淹

文章授權轉載自《香港01》

深圳

相關新聞

陸貨物鐵路直送馬來西亞！首列「中老泰馬」列車發車

據俄通社報導，從中國大陸到馬來西亞的首列「中老泰馬」列車4月30日發車，首次實現中國大陸出口馬來西亞的貨物全鐵運輸直達，...

又出包…肥皂裡有刀片！杭州男洗澡遭割傷 腰部傷口逾10公分

舒膚佳肥皂內再現刀片。5月5日，浙江杭州有網友拍片反映，洗澡時被舒膚佳肥皂內的刀片割傷腰部，傷口長逾10公分。舒膚佳回應，正與消費者積極溝通，並第一時間對生產流程和工藝開展及時排查。

深圳女童12公尺高空墜落！疑未繫好安全帶 南山遊樂商家停業

近日深圳一名家長表示，女兒在南山區一間購物中心參加極限遊樂設施時，從12公尺高空墜落，已被送至ICU搶救。商場回應表示，涉事商家已停業。

古巴開放陸客免簽

加勒比海島國古巴宣布對中國公民免簽證入境，消息發布後，各大旅遊平台的古巴飯店、機票等關鍵詞的搜尋熱度比前一天成長了4成以...

就醫亂象頻傳？陸「陪診師」當起黃牛 違規賣門診掛號、回流藥

近期中國出現陪診員收取服務費，販賣門診掛號的黃牛行為，及「藥販子」向醫保參保人收購藥物，轉售給醫療機構圖利的違規行為，醫...

陸網炸鍋！長沙66歲女保安三度遭隊長性侵 女兒護母維權竟丟了工作

長沙66歲女保安被50多歲的保安隊長性侵，在第三次被性侵後，不認字的她不再隱忍決定報警，女兒為了幫母親維權竟連帶丟了工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。