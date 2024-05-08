深圳女童12公尺高空墜落！疑未繫好安全帶 南山遊樂商家停業

近日深圳一名家長表示，女兒在南山區一間購物中心參加極限遊樂設施時，從12公尺高空墜落，已被送至ICU搶救。商場回應表示，涉事商家已停業。

據該家長稱，女兒在立橋城購物中心一家名為「星動極限挑戰」的店舖內玩兒童遊樂極限運動，因工作人員未幫孩子繫好安全帶，導致孩子從高空墜落。家長表示，孩子頭部受傷，牙掉了一半，左手骨折，目前在ICU搶救。

立橋城購物中心客服向《澎湃新聞》表示，目前「星動極限挑戰」處於暫停營業階段，公司高層會處理後續事宜，其他方面並不清楚。

某第三方團購平台上「星動極限挑戰」頁面已顯示為「暫停營業」狀態。另據北京新聞廣播報導，涉事商場回應稱孩子出事後送去了醫院，目前商家已經停業，對設備進行檢修。

據「星動極限挑戰」在某平台的介紹顯示，該室內遊樂場為「極限又有挑戰性的室內兒童樂園，高空項目遠遠多於非高空項目」。高空項目包括攀岩、梅花樁、勇攀高峰、獨木橋、魔鬼滑梯、索道、高空拓展等。

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文章授權轉載自《香港01》