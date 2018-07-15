牧羊少年變中場大將 莫德里奇學到「永不放棄」

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-15 11:16 用LINE傳送

莫德里奇。 美聯社 從牧羊少年到中場大將，莫德里奇 （Luka Modric）在戰火中成長，學到最重要的一課就是「永不放棄」，如今他帶領克羅埃西亞 殺進世界盃決賽，除了要為家鄉拿下首座大力神盃，也有望為自己拚得一座金球獎。

紀錄片導演巴雷諾維奇（Pavle Balenovic）去年9月上傳了一支在克羅埃西亞拍攝的狼群紀錄片，隨著今年世足 賽熱潮，有球迷發現其中的牧羊童長得跟莫德里奇很像，巴雷諾維奇也證實「就是他」。

這支1990年拍攝的紀錄片，捕捉到5歲莫德里奇的小小身影，在山區組織羊群行動，避免受到野狼攻擊，如今32歲的莫德里奇則是在足球場的草地上，組織著球隊的進攻。

莫德里奇從克羅埃西亞戰火中成長，已是大多足球迷熟悉的故事，莫德里奇表示，「大家都知道我的故事，我不想老是談論戰爭中發生的事，唯一能說的是它教會我永不放棄。」

克羅埃西亞也有著不放棄的精神，闖過連續三場延長賽才進入最終決賽，莫德里奇表示，「總是會有障礙、有起伏，不過一定要戰鬥、一定要掙扎，要完成夢想就要相信自己，這個信念就是我們球隊在俄羅斯所做的，也帶領我來到人生的這個階段。」

在世足賽攻進2球、1助攻的莫德里奇也成為世足金球獎的熱門人選，目前出賽604分鐘、跑動總距離63公里都是驚人數據，他的傳球製造14次攻擊機會，並有著86％的高成功率，不過近來金球得主都非冠軍隊，對願意用所有歐冠獎盃換一座世足金盃的他來說，獲勝才是最高目標。

(莫德里奇牧羊紀錄片)