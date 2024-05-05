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NBA／33歲湖人前球星莫里斯驚傳離世 湖人「心碎」
年僅33歲的湖人前球星莫里斯（Darius Morris）驚傳離世，他的家人美國時間周六宣布哀傷消息，離世原因並沒多做說明。
莫里斯遺體美國時間周四在洛杉磯被發現，他正是來自洛城，2011年NBA選秀會被湖人第二輪挑中後代表「紫金軍團」效力132場比賽，其中有17場是先發。
2011到13球季效力湖人的莫里斯，曾和已逝球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）當隊友，之後打過76人隊、快艇隊、灰熊隊和籃網隊，2015球季後赴海外打球，曾投身中國大陸和法國職業聯賽，最後一個職業賽季是2019到20賽季。
莫里斯家人並沒說明太多，只宣佈「摯愛的兒子離開」，希望外界給予隱私和空間。
湖人透過社群平台哀悼，形容莫里斯的離開讓人「心碎」。
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