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新興果樹白柿冷凍後就像吃冰淇淋 面積少產季供不應求

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉農會推廣部主任種植新興果樹白柿，白柿因冰凍後吃起來香甜綿密，就像吃冰淇淋一樣，又稱冰淇淋果，台灣產季約在每年5到10月，種植面積少，供不應求。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會推廣部主任種植新興果樹白柿，白柿因冰凍後吃起來香甜綿密，就像吃冰淇淋一樣，又稱冰淇淋果，台灣產季約在每年5到10月，種植面積少，供不應求。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會推廣部主任龔泰安平日鑽研新興果樹，多年前由農業研究單位引進的白柿，他花時間試種成功，透過嫁接技術改良，選出果籽較小可食用、果肉較多的品種，龔泰安說，白柿因冰凍後吃起來香甜綿密，就像吃冰淇淋一樣，又稱冰淇淋果，台灣產季約在每年5到10月，種植面積少，供不應求。

龔泰安說，他多年前引進後種植，每年產季限量販售，種植面積不多，也因此供不應求。白柿原產於中美洲墨西哥，外型像柿子，果肉切開是白色或淡黃色，因此又稱白柿， 但其實跟柿子一點親戚都沒有，是屬於芸香科，反而是柑橘類的遠親，以外表與果肉顏色取名。

龔泰安說，白柿耐熱又耐寒，就怕淹水，只要在排水良好的土壤都能種植，但需透過嫁接技術改良，選出果籽較小可食用果肉較多的品種，他種植的是早熟品種，5到6月採收，也有晚熟品種，可以拖到10、11月。

龔泰安表示，白柿香甜口感，就像冰淇淋般的綿密，沒有任何添加物，吃起來沒負擔，但有些民眾因為不知道怎麼吃，果肉還沒軟熟前就食用，六分熟開始採收，採收時是硬的熟硬果，要等軟熟才可食用，果肉綿密入口即溶，冷凍後就成為天然冰淇淋。

屏東縣九如鄉農會推廣部主任種植新興果樹白柿，白柿因冰凍後吃起來香甜綿密，就像吃冰淇淋一樣，又稱冰淇淋果，台灣產季約在每年5到10月，種植面積少，供不應求。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會推廣部主任種植新興果樹白柿，白柿因冰凍後吃起來香甜綿密，就像吃冰淇淋一樣，又稱冰淇淋果，台灣產季約在每年5到10月，種植面積少，供不應求。記者劉星君／攝影

冰淇淋 屏東縣 親戚

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