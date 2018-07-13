讚英格蘭帶來美好時光 貝克漢：未來一片光明
「三獅軍團」英格蘭在今年俄羅斯4強賽不敵克羅埃西亞，確定無緣爭奪冠軍，不過以年輕球員為主的陣容仍得到各界的好評，其中英格蘭退役球星貝克漢（David Beckham）也在個人社群網站上談到了對於這支英格蘭隊的期許，並強調為他們的表現感到驕傲。
曾代表英格蘭參加1998、2002和2006年世足賽，並在後兩屆賽事中佩帶英格蘭隊長臂章的貝克漢，雖然在三屆賽事中都有進球紀錄，不過球隊最佳戰績僅闖進8強，也讓貝克漢在國家隊生涯留下遺憾。
不過對於今年以凱恩（Harry Kane）等年輕球員為首的英格蘭，從踏上俄羅斯前不受期待到最終闖進4強賽，貝克漢也不忘以前輩和前國家隊隊長的身分肯定小老弟們的表現，並在個人社群網站上留言表示，期待這批球員在未來10年的成長。
「現在，我慢慢懂得以球迷身分看球的方式，而不是在以球員的身分來解讀比賽。英格蘭國家隊的孩子們讓我們感到驕傲，現在有太多值得我們興奮的事情了。」貝克漢在個人Instagram上傳了一張手持英格蘭國旗的照片並寫到：「世足四強賽肯定是一次令人難以置信的體驗，尤其英格蘭有愈來愈多年輕球員出現，他們在很多重大賽是拿下好成績，未來的10年對於這一批球員來說肯定是非常光明的。」
貝克漢最後強調，雖然英格蘭最終無緣爭冠，但球迷與球員都應該要相信這支國家隊， 「永遠不要停止相信，因為這個國家已經在過去5周度過一段美好時光，我們都看到了這群孩子的表現，並永遠為他們感到驕傲。」
Gutted, now I truly know what it feels like to be watching a team as a fan not just a player. The boys did us so proud and there is so much to be excited about. A semi final of the World Cup is incredible!There is also a great crop of young players coming through having won major youth tournaments so the future is bright for this generation and for the next 10 years. Never stop believing because the country has had an amazing 5 weeks watching the boys play. We can be proud 🏴 @england