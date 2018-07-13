讚英格蘭帶來美好時光 貝克漢：未來一片光明

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-13 09:19 用LINE傳送

英格蘭雖然世足無緣爭冠，但讓人看到了未來希望。 美聯社

「三獅軍團」英格蘭 在今年俄羅斯4強賽不敵克羅埃西亞，確定無緣爭奪冠軍，不過以年輕球員為主的陣容仍得到各界的好評，其中英格蘭退役球星貝克漢 （David Beckham）也在個人社群網站上談到了對於這支英格蘭隊的期許，並強調為他們的表現感到驕傲。

曾代表英格蘭參加1998、2002和2006年世足 賽，並在後兩屆賽事中佩帶英格蘭隊長臂章的貝克漢，雖然在三屆賽事中都有進球紀錄，不過球隊最佳戰績僅闖進8強，也讓貝克漢在國家隊生涯留下遺憾。

不過對於今年以凱恩 （Harry Kane）等年輕球員為首的英格蘭，從踏上俄羅斯前不受期待到最終闖進4強賽，貝克漢也不忘以前輩和前國家隊隊長的身分肯定小老弟們的表現，並在個人社群網站上留言表示，期待這批球員在未來10年的成長。

「現在，我慢慢懂得以球迷身分看球的方式，而不是在以球員的身分來解讀比賽。英格蘭國家隊的孩子們讓我們感到驕傲，現在有太多值得我們興奮的事情了。」貝克漢在個人Instagram上傳了一張手持英格蘭國旗的照片並寫到：「世足四強賽肯定是一次令人難以置信的體驗，尤其英格蘭有愈來愈多年輕球員出現，他們在很多重大賽是拿下好成績，未來的10年對於這一批球員來說肯定是非常光明的。」

貝克漢最後強調，雖然英格蘭最終無緣爭冠，但球迷與球員都應該要相信這支國家隊， 「永遠不要停止相信，因為這個國家已經在過去5周度過一段美好時光，我們都看到了這群孩子的表現，並永遠為他們感到驕傲。」