一代老臣告別世足舞台 巴西費南吉尼歐卻換來羞辱

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-09 12:48 用LINE傳送

費南吉尼歐。 美聯社 挑戰「六冠王」的「森巴軍團」在8強戰踢到鐵板，開賽13分鐘就因老將費南吉尼歐(Fernandinho)自擺烏龍陷入落後，最終無力回天以1：2敗給比利時，奪冠夢碎。賽後被視為「戰犯」的費南吉尼歐成了檢討對象，許多激進網友甚至到其社群軟體羞辱他與他的家人，令他母親趕緊關閉了IG帳號。

費南吉尼歐是因陣中主力防守中場卡塞米羅(Casemiro)禁賽，而獲得先發機會，可惜經驗老道的他沒發揮應有水準，除了頂進烏龍球外，在防守要塞的後腰位子上出現多次失位，讓球隊後防整場險象環生，要不是阿札爾浪費機會，比利時可能早就拉開比數或上演大屠殺，巴西 提前打包回家，這位老將的失魂表現責無旁貸。

目前效力英超曼城的他，在職業隊表現穩健，優異的防守能力使他成為隊上不可或缺的防守中場大將，更是曼城今年英超奪冠的英雄之一，但世界盃舞台卻始終與他作對。

上屆世足 巴西擔任東道主，卻在四強戰遭德國7：1血洗，當中有1顆失球正是來自他的直接失誤，而一場比賽被破門7次，身為防守要角的他絕對難辭其咎。這次世足本來將成為他一血前恥的機會，不料卻迎來含恨告別的悲慘結局。

糟糕的表現讓費南吉尼歐引來不少批評，人身攻擊、種族歧視、死亡威脅等情緒性言論都紛紛出現在他與家人的社群軟體中，巴西一代老臣告別世足舞台的下場讓人不勝唏噓。