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晴朗炎熱上看35度高溫 吳德榮：周日變天 下周有熱帶擾動醞釀

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴時多雲，白天熱如夏，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天各地晴時多雲，白天熱如夏，注意防曬、防中暑。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天熱如夏，注意防曬、防中暑。北部19至34度，中部21至34度，南部21至35度，東部18至33度。

明天鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；吳德榮表示，下周一鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨；應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。北台灣氣溫降、明顯轉涼；下周一晚天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮表示，下周二至下周五鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。下周二、下周三的清晨因輻射冷卻加成，北台灣平地最低溫降至15度左右。

至於近期有無颱風生成，吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，但發展很緩慢；其他各國模式亦有類似的模擬，應繼續觀察。

歐洲（ECMWF）系集模式，模擬16日20時熱帶擾動發展機率圖（左圖）顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀中。美國模式（GFS）亦有類似的模擬（右圖）。圖為吳德榮擷自ECMWF， weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）系集模式，模擬16日20時熱帶擾動發展機率圖（左圖）顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀中。美國模式（GFS）亦有類似的模擬（右圖）。圖為吳德榮擷自ECMWF， weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 鋒面 雷雨

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