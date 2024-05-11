晴朗炎熱上看35度高溫 吳德榮：周日變天 下周有熱帶擾動醞釀

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天熱如夏，注意防曬、防中暑。北部19至34度，中部21至34度，南部21至35度，東部18至33度。

明天鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；吳德榮表示，下周一鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨；應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。北台灣氣溫降、明顯轉涼；下周一晚天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮表示，下周二至下周五鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。下周二、下周三的清晨因輻射冷卻加成，北台灣平地最低溫降至15度左右。