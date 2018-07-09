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賽前引政治風暴 德國足協要厄齊爾道歉

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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厄齊爾。 美聯社
厄齊爾。 美聯社
世界排名第一的德國在今年世界盃小組賽就遭淘汰，德國足協將矛頭指向厄齊爾（Mesut Ozil）與土耳其總統的合照風波，認為他欠德國球迷一個道歉。

厄齊爾與隊友京多安（Ilkay Gundogan）都是土耳其裔，世界盃前兩人與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）合照，引發政治風波，被批評沒資格代表德國國家隊。

京多安隨後聲明自己無政治意圖，不過厄齊爾至今尚未回應，德國足球協會主席格林德爾（Reinhard Grindel）對此不太滿意，「厄齊爾到現在還沒發表意見，讓許多球迷失望，他們抱持疑惑需要解答，這也是他們的權利。」

由於厄齊爾目前仍在放假，格林德爾要求在他假期結束後，應該公開表達自己的觀點，「我希望厄齊爾能夠澄清他的觀點，讓所有球迷、協會的疑問都能獲得解答。」

格林德爾也暗示表達意見與否，可能影響厄齊爾未來還能否效力德國國家隊，不過名單的選擇權仍在總教練勒夫（Joachim Low）身上。

厄齊爾有可能就此事做出回應，但照他的父親穆斯塔法（Mustafa Ozil）的看法，道歉的機會不大，穆斯塔法表示：「他不想再解釋了，他為德國隊效力9年，其中還拿下一座世界盃冠軍，為國家奉獻了這麼多，結果贏球大家一起贏，輸球就要怪厄齊爾？」

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