賽前引政治風暴 德國足協要厄齊爾道歉

厄齊爾。 美聯社 世界排名第一的德國在今年世界盃小組賽就遭淘汰,德國足協將矛頭指向厄齊爾(Mesut Ozil)與土耳其總統的合照風波,認為他欠德國球迷一個道歉。

厄齊爾與隊友京多安(Ilkay Gundogan)都是土耳其裔,世界盃前兩人與土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)合照,引發政治風波,被批評沒資格代表德國國家隊。

京多安隨後聲明自己無政治意圖,不過厄齊爾至今尚未回應,德國足球協會主席格林德爾(Reinhard Grindel)對此不太滿意,「厄齊爾到現在還沒發表意見,讓許多球迷失望,他們抱持疑惑需要解答,這也是他們的權利。」

由於厄齊爾目前仍在放假,格林德爾要求在他假期結束後,應該公開表達自己的觀點,「我希望厄齊爾能夠澄清他的觀點,讓所有球迷、協會的疑問都能獲得解答。」

格林德爾也暗示表達意見與否,可能影響厄齊爾未來還能否效力德國國家隊,不過名單的選擇權仍在總教練勒夫(Joachim Low)身上。

厄齊爾有可能就此事做出回應,但照他的父親穆斯塔法(Mustafa Ozil)的看法,道歉的機會不大,穆斯塔法表示:「他不想再解釋了,他為德國隊效力9年,其中還拿下一座世界盃冠軍,為國家奉獻了這麼多,結果贏球大家一起贏,輸球就要怪厄齊爾?」

German chancellor Angela Merkel has said Ilkay Gundogan and Mesut Ozil "belong to this national team" as the row over a photograph of them with Turkish president Recep Tayyip Erdogan continues:https://t.co/jqj4dW2viW #KweseESPN pic.twitter.com/ODI8yu1jBS