T1聯盟／衛冕軍遭擊沉 曾文鼎：像鐵達尼號撞到冰山
上個賽季季後賽全勝登頂，新北中信特攻今年以衛冕軍身份挑戰T1聯盟連霸，雖遇傷兵潮仍打下例行賽龍頭，不料季後賽首輪卻和新成軍的台北台新戰神陷入苦戰，今天驟死第5戰更浪費最多18分領先，最終以91：97主場失守，意外遭淘汰讓39歲老將「大房東」曾文鼎形容，球隊處境就像鐵達尼號一般。
「如果要形容這個系列賽，像是鐵達尼號。」曾文鼎提到，球隊例行賽最後一場拿下龍頭身份，團隊都很開心，練球也鬥志高昂，但季後賽第一場就敗給戰神，宛如撞到冰山，他妙喻說：「這禮拜我們打得很掙扎，有時能在海裡找到浮木，有時被戰神按到水裡，快無法呼吸。」
今天上場34分鐘的曾文鼎特別肯定戰神代理教頭「皓呆」許皓程，他提到戰神從季初走得跌跌撞撞，到進入季後賽，還給特攻非常大挑戰，「呆哥」功不可沒，他還和台新喊話，「呆哥功勞很大，不要再代理總教練了，給一個大約吧。」
特攻迎接第5戰狀況不少，當家後衛林韋翰因前一場被吹2個技術犯規，追加禁賽無法上陣，教頭「光哥」李逸驊賽後再透露，曾文鼎前天高燒不退、洋將艾德也住院一天，兩人都非最佳身體狀態，結果雖沒達成球隊目標，仍感謝團隊整季努力。
李逸驊強調，沒達成衛冕目標，非賽季要持續改正和進步，他更提到不論下個賽季是繼續T1聯盟或是和PLG合併，特攻都會以冠軍為目標，期待再返榮耀。
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