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目前為止美經濟數據良好 鮑爾：Fed須更有耐心 讓高利率發揮作用
美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日表示，美國整體經濟表現良好，但今年通膨進展不如預期平順，Fed對通膨下降的信心也不如之前那樣高。他強調，Fed必須更有耐心，讓高利率政策繼續發揮抑制通膨的作用。鮑爾也評論今日公布的PPI，他認為數據確實是好壞參半。
鮑爾在阿姆斯特丹發表演說時針對經濟情勢表示，「美國經濟表現非常良好，勞動市場非常強勁，家庭財務情況良好，消費支出與投資皆強，許多產業仍短缺勞工，截至目前為止，整體來看美國的經濟數據相當良好」。
針對勞動市場，鮑爾指出「現在勞動市場的緊俏程度與疫情之前相同；勞動市場出現降溫信號，供需趨向更佳的平衡狀態」。
對於通膨，鮑爾強調「第1季通膨顯然缺少進一步的進展」；「我們並不預期這是一條平順之路，但通膨卻高於大家的預期」；「我們對通膨下降的信心並不像之前那樣高。我們須有耐心，並讓貨幣政策發揮效果」。他形容目前的政策「具有約束力」。
針對未來展望，鮑爾表示「我們預料經濟成長率將維持在2%，或更高；預料勞動市場將繼續恢復平衡，但仍然相當強勁；預期通膨將會回降，下降的勢頭將與去年更加類似」。
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