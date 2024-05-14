地表最強約柯奇搭檔超人葛登 金塊出考題灰狼尋求解答

金塊灰狼第四戰，略有調整的灰狼，說要負責的現任狼王愛德華（Anthony Edwards）也以44分回應，無奈二把手唐斯（Karl-Anthony Towns）狀況外，原本優勢的角色球員也被對手比了下去，場上更不乏紀律性不足的表現，加上約柯奇（Nikola Jokic）領銜拆解與葛登（Aaron Gordon）的超人般表現，最終狼軍主場亦吞2連敗，系列賽至此全部是客隊獲勝。

為大家剖析此戰球員與比賽內容的幾大看點，並從中找尋灰狼的下一戰機會。

兩個約柯奇，怎麼打

基本上，金塊此役就是在第三戰的變陣基礎下，打出更適應後的更精準策略針對，在筆者前兩篇分析文「「無戈狼」小球變陣攻守奇效 金塊無路可退如何反擊」與「金塊進攻變招找回王者尊嚴 灰狼須收拾傲慢重新武裝」聊到，丹佛軍團可以優化強化的部分，全部都在這場一次實現。

其中最令人驚艷，被譽為本場MVP的，自然是以12投11中狂轟27分，還外掛7籃板6助攻，三分球還投2中投的葛登，場上數據與表現儼然就是另一個約柯奇，也讓世人重新想起了當年魔術隊的那個全能前鋒，而這已經是他連續3場，對於灰狼策略性放守他的傑出回應，且一場比一場卓越鮮明。

本戰他的發揮，也有其背景，上一場金塊透過更大量的傳導跑位打出團隊籃球，此戰金塊減少了太激烈的包夾或者輪轉，從而更聚焦於拉開防守圈的盯人，但這正給了筆者口中，整個灰狼陣中除了雙塔，並沒有人能有效放單守住的葛登大好機會。

葛登以往的問題是，所有技巧看似樣樣通但樣樣鬆，但這裡的鬆是以前兩號得分手、得能突破包夾協防的標準觀之，當局面變成更多的「1 on 1」，憑藉的勁爆體能，扛起第三人仍足矣。

葛登在第四戰就屢屢把握機會，特別是在攻守轉換的機會中，只要是一對一，從愛德華、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）到安德森（Kyle Anderson），全部都曾被他硬吃過一輪，攔都攔不住。

至於雙塔，儘管正面單挑效果不佳，但他仍有方法。葛登在金塊仍主要扮演無球角色，利用唐斯協防跟輪轉容易亂跑失位的弱點，打無球跟進即可；至於最棘手的戈貝爾（Rudy Gobert），這是葛登本場最令人驚豔的部分，繼續投進策略上被放投的空檔三分，甚至還兩度投進本來並不見長的中距離後仰跳投，其中一記還是更高難度的轉身後仰跳投，無怪乎戈貝爾賽後直稱：「他變成了布萊恩（Kobe Bryant）」！

葛登(右)的噸位和活動力讓灰狼防線難抗衡。 路透社

葛登的貢獻還不僅如此，6次助攻盡顯他轉傳分球的能耐，幫助團隊籃球更順暢的運轉，同時還是主防唐斯把他從第一節就搞到煩躁，屢攻不進禁區的功臣。

葛登更多參與進攻，明顯從數據可見，系列賽前三戰他每場僅傳出37球、接到39.3球，此戰他傳了51球、接到52球，當他都打出人們曾經期望的明星級身手，彷彿場上的小號約柯奇分身，灰狼的防守自然更難以面面俱到。

如臻化境的「全力約」

儘管最亮眼的是葛登，但徹底破壞灰狼防守佈陣者，還得是那位三屆MVP。

上一場的約柯奇，將自己從一個更偏Playmaker的進攻運轉中樞，切換成更強力的「The不讓」Finisher得分終結者，效果斐然；經過再多一場的試探，這位當今籃球智慧最高的王牌中鋒，針對對手佈陣的臨場進攻判斷更臻化境，如果要筆者來形容，這一場簡直是看到超大型的全盛詹姆斯在打球，並且一旦決心強攻籃框，或許是這20多年來最接近重現三連霸歐尼爾（Shaquille O'Neal）的蠻不講理。

針對不同對手，約柯奇分別都早擬好不同對付策略，並視當下的灰狼團隊防守，再做臨場應變。

首先，如果他要將這回合交給穆雷（Jamal Murray）主打，約柯奇仍會如上一場般，執行超高位紮實擋拆，幫助隊友騰出空間並且製造錯位。

其次，本戰更熟悉怎麼料理對手、拿捏時機，約柯奇也增加了主動進攻的比例，大多數回合的起手式都一樣，到三分內線一步的兩側45度角位置接球，接下來就是閱讀比賽，看是誰守他，採取不同招式。而這也徹底搗毀了灰狼此戰擴大防守的如意算盤：「不提前夾擊我就打」。

約柯奇(中)出神入化的角色切換和策略性的各個擊破，灰狼雙塔看起來力有未逮。 法新社

如果是對到里德（Naz Reid）或安德森：兩個都比他小一個頭的前鋒，到了系列賽這個階段已經毫無懸念，約柯奇見一次就吃一次，上一輪怎麼把八村壘吃乾抹淨，這一輪就怎麼繼續，有機會完全不囉嗦直接快速下球硬打，讓你連上協防的時間都不留。

無論是轉身強攻，亦或者是那手感難以置信的超高出手點單臂小鉤投，塞爾維亞人已經差不多能做到6呎10吋以下視若無睹的程度。

如果是遇到唐斯，也是這系列賽約柯奇最主要的防守者，其實就是灰狼最具對抗性的對位者，強如約柯奇要一對一單打唐斯都非易與，相當耗費碰撞體力，所以除非接球位置相當有利，或者抓到唐斯失位瞬間，約柯奇才會快速猛攻。

其他回合，多半不會在都落好位的情況下強行單挑，取而代之的是抓住唐斯擋拆防守相對不佳，容易亂跑的缺點，改跟穆雷打擋拆擔任Roller角色，單防有成的唐斯這時候往往無法做好復位，接獲傳球後的約柯奇就Roll in吃掉！

如果是對位戈貝爾，雖然相對難啃也花時間，但這位四屆DPOY在單防對抗性上，實難以抵禦眼前坦克，約柯奇接球後會先停頓判斷，若果灰狼不打算上協防，很大機率就是果斷下球直接強攻！或者先慢慢推往禁區，期間若果灰狼有任何球員過度協防，哪怕只是一瞬間或多遠離原先防守者一步，他的傳球就會又快又準的直達空檔隊友。

「全力約」還反應在細節，外電亦有提到第二戰後在護球方面的調整。

同時間其籃球智商還反映在如何主動創造出眼前最好的對位，透過掩護換防或早攻，約柯奇還會盡可能顛倒灰狼雙塔防守：將原先對抗性更好唐斯主守第一線，協防最佳戈貝爾等在第二線的不利局面，扭轉換位成身型相對單薄的戈貝爾得扛第一線，協防缺乏紀律的唐斯換到第二線的有利局面。

愛德華雖力挽狂瀾，仍無法阻止客場連敗。 法新社

結果就是我們也看到的，唐斯不時為了協防漏掉葛登，多次被輕鬆開後門，而約柯奇之於戈貝爾更強勢的對位，也更容易讓明尼蘇達難以阻止想協防的衝動，從而漏出大空檔。

許多球迷因此把罪咎怪在戈貝爾身上，認為DPOY不過爾爾，還不如多用其他長人以利進攻，實則如前所述，除雙塔外約柯奇簡直入無人之境，系列賽三戰他已經是唯一能把約柯奇對位命中率壓制到4成以下球員，更正確的思考應該是：這就是約柯奇為什麼是三屆MVP，當今地球上的最強籃球員！

灰狼的不安因素浮現

儘管約柯奇把閱讀拆解比賽能力，更提高上一層樓，葛登乃至丹佛綠葉翻轉賽前劣勢的表現，雙方光Wide Open與Open三分命中，就有金塊28投13中，灰狼22投8中的明顯差距，特別該表揚哈勒戴（Justin Holiday）的外線奇兵效應，更進一步讓明尼蘇達防不勝防。

但在愛德華44分帶領下，灰狼仍在第四節尾聲追趕上，逼出衛冕軍的幾滴冷汗，最終亦僅輸了8分，加上第四節展現的反撲血性，如同2連敗後金塊，筆者窺見的卻是從中的希望之光，現在同樣遭遇的灰狼，我也看到了機會。

最重要的就是找回求勝渴望與自信，從而強化紀律性，這正是衛冕軍可用之兵沒比較多，這兩戰卻打得更加團隊、更加有條不紊，不因2連敗就慌亂的原因-這就是金塊主帥馬龍（Michael Malone）所說的：「永遠不要低估冠軍的心」。

反映在第四戰，灰狼主要可檢討有二。首先是外電也多所提及，中場前20秒慘案，當時一度追到7分，因為略失專注加上兩記致命失誤，20秒內就丟了8分-這正是最後的輸分，如果當時能謹慎些，灰狼就不會挖出後來都填不滿的坑。

再者，是此輪重中之重的關鍵人物：唐斯。早在系列賽前，筆者就提到，唐斯跟葛登誰能夠壓制對手，進一步說本該佔優勢的他能壓制葛登到甚麼程度，將決定第二輪勝負，如今看來也的確如此。

唐斯在與葛登的對抗中難以佔到太多便宜。 路透社

這一戰再次讓唐斯過去屢被詬病的心態問題浮現，當然球隊該負些責任，讓他多單打策略沒錯，卻沒有好好創造有利於他單打的對位，首節後段屢屢得從遠離籃框的位置，艱辛地持球突破，可一方面礙於尺度，也是葛登夠硬朗，第一節的他7投0中，似乎整場心態就崩了。

延續至上半場10投僅1中，包括幾次賭氣般的Tough Shot，又一次讓灰狼本該特別謹慎的首節後半銜接段問題，繼第三戰後再度被打爆，從而也讓他連防守的專注度都渙散，反成為這一戰的最大敗筆。

事實上缺乏紀律性問題的不僅是唐斯，灰狼幾位球員，這兩戰進攻都是敗在最後一刻的隨性動作，那種明明眼前已經海闊天空的大放槍，或者在進攻回合草率出手，而不如對手般講究出手合理性，這也自然影響了角色球員們的信心。

扣除愛德華的25投16中，全隊僅有57投23中約4成命中率，當然是夢迴貧攻；第四節許多球迷詬病球為何要給戈貝爾，同樣是問錯命題，該問的是：為什麼會淪落到只能把球傳給他，賭至少還有罰球機會，而其他人卻連出手都難？

系列賽前被公認優勢的三分砲火與替補，在此際雙雙被逆轉，二哥唐斯還被對手第三、四號球員壓制，能惜敗已是灰狼底子不錯的最佳印證。

放眼第五戰，雙方能做的大幅度變陣空間已然極小，剩下還是要回到球員本身的對決，明尼蘇達真正的關鍵，還是球員們能否有所回應：唐斯敢不敢多進個2~3波，場上再耐心點，這就足以逆轉第四戰；不僅戈貝爾，團隊僅66.7%罰球命中率，8成就多了4分；康利（Mike Conley）能否跳出來扛住穩定第三得分點，亞歷山大-華克與里德，又能否更沉穩的打球？

當然，進攻端教練團還是有改善空間，防守端灰狼除了執行面的紀律性與盡力而為，已經逼出最強金塊了，真的是約柯奇太會拆解、丹佛武器眾多，策略上的捉放，始終仍得賭上一把；狼軍真正要贏操之在己的主要還是進攻。

如前所述，讓唐斯更多單打，不該只是交付球權，能否如金塊幫助約柯奇般，讓他能在更有利、更近籃框位置接球，以提高成效？此戰「Cut空切」大幅減少，系列賽「Handoff手遞手傳導」與「Offscreen無球掩護」的安排也甚少，這些無球配合，卻是角色球員貢獻的好方法，是否有機會增加些比例？

戈貝爾(右)已經是陣中唯一能把約柯奇命中率壓在4成的球員。 法新社

戈貝爾的個人持球進攻雖醜，但只要能在籃下接到球直接攻籃，金塊除約柯奇無人有機會攔阻，至少也是得賠上犯規，這部分有沒有更好的規劃跟利用，比如唐斯的高位發牌或轉傳？

繼續承上。無論如何，金塊幾乎就是兩位長人扛整場，禁區組的深度優勢還在灰狼，誠然吹哨一直是系列賽不安定的外在因素，灰狼有沒有打算更進一步善用這點優勢，想辦法製造對手更大的犯規麻煩？

球員能否回應，抑或者就此萎靡？教練團能不能在細節戰術佈置方面，更有效幫助球員？這一輪能否繼續締造主場全敗，客隊全勝的奇觀，且看灰狼的振作了！