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Apple Music首發表歷年百大專輯榜 快看最愛歌手上榜沒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
100 Best微型網站提供全新獨家內容、專門的Apple Music廣播電台單集，還有更多精彩內容。圖／蘋果提供
100 Best微型網站提供全新獨家內容、專門的Apple Music廣播電台單集，還有更多精彩內容。圖／蘋果提供

正式上線近10年，Apple Music首度發表「100 Best Albums」歷年百大最佳專輯榜單，有別於平常大多以串流數據為依歸而產生的各式榜單，這份榜單邀集了Apple Music的專家團隊和精選藝人團隊用心打造，團隊成員包括Maren Morris、Pharrell Williams、J Balvin、Charli XCX、Mark Hoppus、Honey Dijon、Nia Archives，以及歌曲創作者、製作人和產業專業人員，精選出形塑音樂界樣貌的那些唱片。

Apple Music將以倒數的方式慶祝，連續10天，每天都會揭曉10張上榜專輯。同時也推出全新的100 Best微型網站（https://100best.music.apple.com/tw），樂迷們可以觀看每張專輯的深入分析、存檔的訪談內容等，還有全新獨家內容每天在Apple Music和Apple Podcast供點播，專門的Apple Music廣播電台單集等眾多精彩內容，最後一天還會在廣播電台特別節目中揭曉Apple Music排名前10的專輯，將此次活動熱度推升到最高點。

壓軸的10張專輯將於5月22日揭曉，Apple Music將在全球播送一場特別的圓桌會議討論，由藝人來賓Nile Rodgers和Maggie Rogers，與Apple Music的Zane Lowe和Ebro Darden針對榜單進行反思。Lowe也將帶來一曲特別的混搭風格DJ混音，收錄100 Best Albums所有專輯中的歌曲。

Apple Music首度推出100 Best Albums榜單。圖／蘋果提供
Apple Music首度推出100 Best Albums榜單。圖／蘋果提供

Apple Music 榜單 音樂

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