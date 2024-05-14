聽新聞
test
0:00 / 0:00
Apple Music首發表歷年百大專輯榜 快看最愛歌手上榜沒
正式上線近10年，Apple Music首度發表「100 Best Albums」歷年百大最佳專輯榜單，有別於平常大多以串流數據為依歸而產生的各式榜單，這份榜單邀集了Apple Music的專家團隊和精選藝人團隊用心打造，團隊成員包括Maren Morris、Pharrell Williams、J Balvin、Charli XCX、Mark Hoppus、Honey Dijon、Nia Archives，以及歌曲創作者、製作人和產業專業人員，精選出形塑音樂界樣貌的那些唱片。
Apple Music將以倒數的方式慶祝，連續10天，每天都會揭曉10張上榜專輯。同時也推出全新的100 Best微型網站（https://100best.music.apple.com/tw），樂迷們可以觀看每張專輯的深入分析、存檔的訪談內容等，還有全新獨家內容每天在Apple Music和Apple Podcast供點播，專門的Apple Music廣播電台單集等眾多精彩內容，最後一天還會在廣播電台特別節目中揭曉Apple Music排名前10的專輯，將此次活動熱度推升到最高點。
壓軸的10張專輯將於5月22日揭曉，Apple Music將在全球播送一場特別的圓桌會議討論，由藝人來賓Nile Rodgers和Maggie Rogers，與Apple Music的Zane Lowe和Ebro Darden針對榜單進行反思。Lowe也將帶來一曲特別的混搭風格DJ混音，收錄100 Best Albums所有專輯中的歌曲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言