Apple Music首發表歷年百大專輯榜 快看最愛歌手上榜沒

正式上線近10年，Apple Music首度發表「100 Best Albums」歷年百大最佳專輯榜單，有別於平常大多以串流數據為依歸而產生的各式榜單，這份榜單邀集了Apple Music的專家團隊和精選藝人團隊用心打造，團隊成員包括Maren Morris、Pharrell Williams、J Balvin、Charli XCX、Mark Hoppus、Honey Dijon、Nia Archives，以及歌曲創作者、製作人和產業專業人員，精選出形塑音樂界樣貌的那些唱片。

Apple Music將以倒數的方式慶祝，連續10天，每天都會揭曉10張上榜專輯。同時也推出全新的100 Best微型網站（https://100best.music.apple.com/tw），樂迷們可以觀看每張專輯的深入分析、存檔的訪談內容等，還有全新獨家內容每天在Apple Music和Apple Podcast供點播，專門的Apple Music廣播電台單集等眾多精彩內容，最後一天還會在廣播電台特別節目中揭曉Apple Music排名前10的專輯，將此次活動熱度推升到最高點。