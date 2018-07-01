哥倫比亞「J羅」缺席練球 尬英格蘭有變數

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-01 09:59 用LINE傳送

J羅。 美聯社 前役對塞內加爾提前退場，哥倫比亞 陣中的靈魂人物「J羅 」羅德里格斯（James Rodriguez），昨日因傷缺席練球，台灣時間4日凌晨2時登場的16強賽，當家主力能否出賽英格蘭留下變數。

上屆金靴獎得主，「J羅」世足 賽登場前就受小腿傷勢所苦，小組賽開踢前頭兩次訓練都缺席，首戰對日僅在最後替補上陣，對波蘭一役踢滿90分鐘送出兩助攻，不過前役僅踢31分鐘就退場。

儘管哥倫比亞足協表示，經MRI（核磁共振）檢查後，羅德里格斯小腿並未出現拉傷現象，不過舊傷處仍腫脹，昨日缺席練球。

對於球隊大將傷勢，教頭佩克曼（Jose Pekerman）不免擔心，畢竟「J羅」先前訓練毫無異狀，「這的確有點棘手。他昨天之前訓練一切正常，練習後，一如往常自行加練射門、自由球、12碼踢罰。我們完全看不出來他有任何不適，老實說我並不知道他現在狀況到底如何。」

隊友不否認「J羅」對球隊的重要性，中場桑契斯（Carlos Sanchez）說，「羅德里格斯是我們的領袖。」替補門將瓦格斯（ Camilo Vargas）也表示，「所有人都知道J羅對我們的影響力，不僅僅是在場上，還有整個團隊。」