美校園挺巴示威延燒 哥大取消拆除抗議者營地期限

美國大學校園挺巴勒斯坦示威蔓延，就在愈來愈多的大學試圖阻止占領校園行為發生時，紐約哥倫比亞大學今天晚間放棄要求挺巴抗議者在午夜之前撤離營地的最後期限。

美國警方在全國各地大學進行大規模逮捕，有時使用化學刺激物和電擊槍驅散因以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）戰爭而引發的抗議活動。

哥倫比亞大學校長夏費克（Minouche Shafik）的辦公室在晚間11時7分發表聲明，取消午夜拆除一個約有200名學生大型帳篷營地的最後期限。

聲明中說：「談判已取得進展，並按照計畫繼續進行。我們有我們的要求；他們有他們的要求。」

聲明否認邀請紐約市警方進入校園。聲明中說：「這個傳聞是假的。」

一名自稱米米（Mimi）的學生告訴法新社，她已經在營地待了7天。

她說：「他們稱我們為恐怖分子，他們稱我們是暴力分子。但實際上我們擁有的唯一工具是我們的聲音。」

學生抗議者說，他們是在聲援加薩的巴勒斯坦人。根據哈瑪斯控制的加薩地區衛生部的數據，加薩的死亡人數已超過3萬4305人。

洛杉磯、波士頓和德州奧斯丁（Austin）的大學，在昨天和今天稍早有200多名抗議以哈戰爭的人被捕，今天約有2000人再度聚集。

不斷蔓延的抗議活動始於哥倫比亞大學，這所大學一直是這波學生抗議運動的中心。