快訊

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／期待雨停…邊荷律、李丹妃製作晴天娃哇

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供

今日全台都遇到暴雨侵襲，中華職棒在桃園、新莊、台中洲際棒球場的3場比賽宣告延賽，Passion Sisters韓籍成員邊荷律、李丹妃特別製作晴天娃哇，希望明、後天賽事可以順利舉行。

洲際棒球場原訂今晚由統一獅隊與中信兄弟隊交手，然而因雨勢關係無法比賽，兄弟啦啦隊PS成員邊荷律、李丹妃首次搭乘高鐵到台中，雖然帶著興奮心情，不料未能第一次站上洲際應援舞台與球迷相見。

下午通知延賽後，希希、畇二、晴兒帶著丹妃和荷律製作晴天娃娃，希望明後天球賽順利開打。

同時今天也是PS應援毛巾的開賣日，早上11點開賣後，峮峮和邊荷律的毛巾在1分鐘內立即售罄，5分鐘後多位成員的毛巾也無法再下單，30分鐘內售出2000條應援毛巾，商品部緊急開放預購。

中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters韓籍成員邊荷律特別製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters韓籍成員邊荷律特別製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters特別製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters特別製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters韓籍成員李丹妃特別製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟在洲際棒球場之戰因雨延賽，Passion Sisters韓籍成員李丹妃特別製作晴天娃哇。圖／宏將多利安國際提供

中信兄弟 棒球 統一獅

延伸閱讀

中職／一粒未成名前曾獲「輔大校花認證」 封號超級電眼暗黑系美女

中職／澄清湖球場埋藏鋼筋 聯盟：全面檢查確保安全

中職／暴雨來襲... 洲際、桃園、新莊三地全延賽

中職／桃猿循環杯太漂亮 球迷去年「借」走1萬多個未歸還

相關新聞

中職／期待雨停…邊荷律、李丹妃製作晴天娃哇

今日全台都遇到暴雨侵襲，中華職棒在桃園、新莊、台中洲際棒球場的3場比賽宣告延賽，Passion Sisters韓籍成員邊...

中職／一粒未成名前曾獲「輔大校花認證」 封號超級電眼暗黑系美女

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars人氣成員一粒（趙宜莉）因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上「葉保弟應援曲」魔性舞步爆紅。事實上，一粒就讀輔仁大學時，外型就是「校花等級」，有網友翻出她被認證是校花的照片

中職／桃猿循環杯太漂亮 球迷去年「借」走1萬多個未歸還

桃園市環保局與中職樂天桃猿合作推廣永續減塑，主場販售的飲品皆使用環保局無償借出的循環杯，但因杯子印有球隊LOGO，具收藏...

中職／澄清湖球場埋藏鋼筋 聯盟：全面檢查確保安全

中華職棒前天在澄清湖棒球場的二軍賽事打到一半，突然發現一壘壘包旁出現一截鋼筋，聯盟今日表示，該鋼筋埋藏頗深，賽前整理場地...

中職／暴雨來襲... 洲際、桃園、新莊三地全延賽

台灣北部遭遇暴雨侵襲，中華職棒兩場賽事宣告延期，繼桃園棒球場之後，新莊的味全龍與富邦悍將之戰也延賽，將移至補賽周舉行

中職／5月狂龍再現！味全龍黑色球衣著裝 四分衛來開唱

味全龍今年延續舉辦「Team Dragons！狂龍月」，5月主場賽事扣除「親子毛孩日」，球員及啦啦隊都將換上第3代黑色狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。