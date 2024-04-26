中職／期待雨停…邊荷律、李丹妃製作晴天娃哇

今日全台都遇到暴雨侵襲，中華職棒在桃園、新莊、台中洲際棒球場的3場比賽宣告延賽，Passion Sisters韓籍成員邊荷律、李丹妃特別製作晴天娃哇，希望明、後天賽事可以順利舉行。

洲際棒球場原訂今晚由統一獅隊與中信兄弟隊交手，然而因雨勢關係無法比賽，兄弟啦啦隊PS成員邊荷律、李丹妃首次搭乘高鐵到台中，雖然帶著興奮心情，不料未能第一次站上洲際應援舞台與球迷相見。

下午通知延賽後，希希、畇二、晴兒帶著丹妃和荷律製作晴天娃娃，希望明後天球賽順利開打。