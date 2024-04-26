張廖萬堅傳任教育部政次 藍營前對手喊：台中市多一位戰友

傳民進黨前立委張廖萬堅將出任教育部次長。國民黨立委廖偉翔今表示，張廖萬堅曾是競選對手，張廖擔任教育部次長是台中市民之福，也等同台中市多了一位能夠為鄉親爭取福利的戰友。

廖偉翔直言，張廖萬堅過去以「教育立委」的形象聞名，對當地學校貢獻甚廣，在地方亦是有口皆碑。他說，張廖相當了解教育體系的需求，未來一定會加倍照顧台中，照顧曾經服務過的西南屯鄉親。

廖偉翔指出，近期協和國小的老舊廁所修繕工程大約900萬元、黎明國小改善附設幼兒園環境工程大約200多萬元的經費，以及永安國小、文山國小、重慶國小、大墩國中、至善國中的修繕經費需求，都需要仰賴張廖萬堅就職教育部次長後多加協助。

廖偉翔表示，他相信，讓西屯、南屯的教育更好，是他與張廖萬堅的共同目標，希望未來能夠和中央持續合作，一起造福西南屯的莘莘學子。