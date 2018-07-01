馬斯切拉諾阿根廷隊退役 梅西或跟進？

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-01 09:55 用LINE傳送

馬斯切諾(右)決定國家隊退役，梅西會跟上嗎？ 美聯社 以3：4輸給法國後，阿根廷 留下16強的戰績告別本屆世足 ，球王梅西 （Lionel Messi）也確定無緣捧起4年前擦身而過的金盃，昨晚一役是否成為他最後一場世界盃賽事，或是決定4年後再次挑戰？梅西尚未出面明志。

曾在2年前短暫退出國家隊的梅西，在本屆賽會開踢前，對西班牙媒體表示要看賽果如何，再定奪是否又會從阿根廷隊退役，不過他在小組賽期間改口強調未奪金盃、勢不言退，如今隨著俄羅斯之旅確定告終，他後續動態如何倍受關注。

阿根廷是否會失去31歲的主將梅西還未可知，不過34歲的中場馬斯切拉諾 （Javier Mascherano）明確地在賽後正式宣告，將褪下國家隊的藍白球衣，「故事已經演完了，我們直到最後一刻都盡心盡力，從這一刻起，我只是阿根廷隊的球迷，全結束了，幻想已破滅，是時候說再見，我希望未來有一天，這群人能夠有所成就。」

在阿根廷遭淘汰後數小時，梅西的巴塞隆納搭檔蘇亞雷斯（Luis Suarez）幫助烏拉圭以2：1擊敗葡萄牙，同日出賽的好友卻呈現兩樣情。

蘇亞雷斯賽後也被記者問到是否有話對梅西說，他表示，「身為梅西的朋友，真的很能感同身受他的處境，所以今天對我來說是心情很複雜的一天，我會以朋友的身分鼓勵他、陪伴他，希望他能早日重新昂首。」