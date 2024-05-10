台北當代藝博揭幕 法國夢幻珠鍊雕塑、日本小強都來台

第五屆「台北當代藝術博覽會」今起於南港展覽館正式對公眾開放，攜手 78 間國際畫廊在南港展覽館舉行藝術盛會，其中包含 33 間首次參展畫廊。四大展區包括「當代網域」、「主題藝向」、「藝術載點」與「新生維度」，並與文化部共同主辦特展區「雷前 - 台灣藝術家群展」，展示 10 位來自與居住於台灣的藝術家作品，探討自然環境、歷史、紡織工業、島嶼生態系統等議題。

人們眼中醜惡、「人人喊打」的小強(蟑螂)，也可以成為美麗的雕塑作品？日本工藝家滿田晴穗，此次在台北當代展出作品「八識」。八隻手捏著八隻栩栩如生的蟑螂，每隻蟑螂的姿勢動作都不同。雖然真正的「小強」總是人人喊打，然而在藝博會展出的雕塑「小強」，卻吸引大批觀眾駐足欣賞與拍照，命運截然不同。

日本RÖNTGEN KUNSTINSTITUT畫廊代表指出，滿田晴穗是日本唯一一位專門製作「可動模型 (jizai okimono)」的工藝師，用巧手打造可自由變換動作的金屬模型，如昆蟲和甲殼類生物。此次展出的「八識」，是用八隻「佛手」捏著蟑螂，意味萬物平等，即使是外表醜惡、人人喊打的蟑螂，跟人類同樣平等。

而貝浩登畫廊引進的法國藝術家奧托尼爾(Jean-Michel Othoniel)作品，如夢似幻的珠鍊雕塑與七彩流轉的玻璃磚，在展場打造一個宛如夢境般的美麗空間。奧托尼爾擅長運用玻璃磚與珠鍊，以迷人的美學打造出反映人性複雜度的藝術品。奧托尼爾童年過著陰暗的生活，成為藝術家後，他喜歡用Bling-Bling的玻璃打造出宛如珠寶般燦爛的作品，彷彿想打亮童年的黑暗。在奧托尼爾的巧思下，這些Bling-bling的藝術品並不庸俗、流動著詩意與哲學的光彩，成為精品店、凡爾賽宮鍾愛的裝置藝術。