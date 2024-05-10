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台北當代藝博揭幕 法國夢幻珠鍊雕塑、日本小強都來台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
日本工藝家滿田晴穗，在台北當代藝博會展出作品「八識」。八隻手捏著八隻栩栩如生的蟑螂，每隻蟑螂的姿勢動作都不同。雖然真正的「小強」總是人人喊打，然而在藝博會展出的雕塑「小強」，卻吸引大批觀眾駐足欣賞與拍照，命運截然不同。記者陳宛茜／攝影
日本工藝家滿田晴穗，在台北當代藝博會展出作品「八識」。八隻手捏著八隻栩栩如生的蟑螂，每隻蟑螂的姿勢動作都不同。雖然真正的「小強」總是人人喊打，然而在藝博會展出的雕塑「小強」，卻吸引大批觀眾駐足欣賞與拍照，命運截然不同。記者陳宛茜／攝影

第五屆「台北當代藝術博覽會」今起於南港展覽館正式對公眾開放，攜手 78 間國際畫廊在南港展覽館舉行藝術盛會，其中包含 33 間首次參展畫廊。四大展區包括「當代網域」、「主題藝向」、「藝術載點」與「新生維度」，並與文化部共同主辦特展區「雷前 - 台灣藝術家群展」，展示 10 位來自與居住於台灣的藝術家作品，探討自然環境、歷史、紡織工業、島嶼生態系統等議題。

人們眼中醜惡、「人人喊打」的小強(蟑螂)，也可以成為美麗的雕塑作品？日本工藝家滿田晴穗，此次在台北當代展出作品「八識」。八隻手捏著八隻栩栩如生的蟑螂，每隻蟑螂的姿勢動作都不同。雖然真正的「小強」總是人人喊打，然而在藝博會展出的雕塑「小強」，卻吸引大批觀眾駐足欣賞與拍照，命運截然不同。

日本RÖNTGEN KUNSTINSTITUT畫廊代表指出，滿田晴穗是日本唯一一位專門製作「可動模型 (jizai okimono)」的工藝師，用巧手打造可自由變換動作的金屬模型，如昆蟲和甲殼類生物。此次展出的「八識」，是用八隻「佛手」捏著蟑螂，意味萬物平等，即使是外表醜惡、人人喊打的蟑螂，跟人類同樣平等。

而貝浩登畫廊引進的法國藝術家奧托尼爾(Jean-Michel Othoniel)作品，如夢似幻的珠鍊雕塑與七彩流轉的玻璃磚，在展場打造一個宛如夢境般的美麗空間。奧托尼爾擅長運用玻璃磚與珠鍊，以迷人的美學打造出反映人性複雜度的藝術品。奧托尼爾童年過著陰暗的生活，成為藝術家後，他喜歡用Bling-Bling的玻璃打造出宛如珠寶般燦爛的作品，彷彿想打亮童年的黑暗。在奧托尼爾的巧思下，這些Bling-bling的藝術品並不庸俗、流動著詩意與哲學的光彩，成為精品店、凡爾賽宮鍾愛的裝置藝術。

台北當代與文化部共同主辦的特展區「雷前－台灣藝術家群展」（Before Thunders: An Exhibition of Taiwanese Artists），精選十位來自與居住於台灣的藝術家作品。四位策展人陳璽安、馬丁・格曼、呂岱如、黃炳豪，都曾參與上一屆的思想串流論壇（Ideas Forum），於今年再度回到台北，呈現他們過去一年對台灣藝術現狀的研究，並透過本展回應花蓮地震以及人類與環境的潛在災難，作品反映建築與自然環境的崩壞。

「2024 TAIPEI DANGDAI 第五屆台北當代藝術博覽會」將於 5 月 10 日於台北南港展覽館登場。本屆展會聚焦台灣多樣化的藝術樣貌與成熟的藝術市場，為海內外藝術收藏家、藝術愛好者和大眾，帶來來自全球 19 個國家／地區共計 78 間世界頂級藝廊的展出。記者林俊良／攝影
「2024 TAIPEI DANGDAI 第五屆台北當代藝術博覽會」將於 5 月 10 日於台北南港展覽館登場。本屆展會聚焦台灣多樣化的藝術樣貌與成熟的藝術市場，為海內外藝術收藏家、藝術愛好者和大眾，帶來來自全球 19 個國家／地區共計 78 間世界頂級藝廊的展出。記者林俊良／攝影
第五屆「台北當代藝術博覽會」今起於南港展覽館正式對公眾開放，攜手 78 間國際畫廊在南港展覽館舉行藝術盛會。記者陳宛茜／攝影
第五屆「台北當代藝術博覽會」今起於南港展覽館正式對公眾開放，攜手 78 間國際畫廊在南港展覽館舉行藝術盛會。記者陳宛茜／攝影
台北當代藝博會與文化部共同主辦的特展區「雷前－台灣藝術家群展」，精選十位來自與居住於台灣的藝術家作品。記者陳宛茜／攝影
台北當代藝博會與文化部共同主辦的特展區「雷前－台灣藝術家群展」，精選十位來自與居住於台灣的藝術家作品。記者陳宛茜／攝影
而貝浩登畫廊引進的法國藝術家奧托尼爾(Jean-Michel Othoniel)作品，如夢似幻的珠鍊雕塑與七彩流轉的玻璃磚，在展場打造一個宛如夢境般的美麗空間。記者陳宛茜／攝影
而貝浩登畫廊引進的法國藝術家奧托尼爾(Jean-Michel Othoniel)作品，如夢似幻的珠鍊雕塑與七彩流轉的玻璃磚，在展場打造一個宛如夢境般的美麗空間。記者陳宛茜／攝影
日本工藝家滿田晴穗，在台北當代藝博會展出作品「八識」。八隻手捏著八隻栩栩如生的蟑螂，每隻蟑螂的姿勢動作都不同。雖然真正的「小強」總是人人喊打，然而在藝博會展出的雕塑「小強」，卻吸引大批觀眾駐足欣賞與拍照，命運截然不同。記者陳宛茜／攝影
日本工藝家滿田晴穗，在台北當代藝博會展出作品「八識」。八隻手捏著八隻栩栩如生的蟑螂，每隻蟑螂的姿勢動作都不同。雖然真正的「小強」總是人人喊打，然而在藝博會展出的雕塑「小強」，卻吸引大批觀眾駐足欣賞與拍照，命運截然不同。記者陳宛茜／攝影
台北當代首次與文化部共同主辦的特展區「雷前－台灣藝術家群展」，聚焦台灣中生代藝術家，彰顯出台北當代的核心目標，圖為邱承宏作品《繡燕》。記者林俊良／攝影
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台北當代藝博會揭幕。今年的兩大焦點作品分別呈現了手工藝及物質遺產相關主題的大型雕塑：由御書房藝廊展出的洪郁雯則是運用紡織技術來捕捉時間在空間中的流動。記者林俊良／攝影
台北當代藝博會揭幕。今年的兩大焦點作品分別呈現了手工藝及物質遺產相關主題的大型雕塑：由御書房藝廊展出的洪郁雯則是運用紡織技術來捕捉時間在空間中的流動。記者林俊良／攝影

日本 藝術家 蟑螂

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