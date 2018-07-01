日本五虎將 織夢10年成真

聯合報 記者婁靖平／綜合報導 2018-07-01 00:43 用LINE傳送

對本田圭佑（圖）等五名球員來說，他們完成十年前的約定，第二輪對戰比利時，還要力拚到底。 （美聯社）

日本晉級世足賽十六強的「姿勢」不是很好看，但對本田圭佑等五名球員來說，他們完成十年前的約定，第二輪對戰比利時，還要力拚到底。

現年卅二歲的本田圭佑、岡崎慎司和卅一歲的長友佑都、廿九歲的吉田麻也、香川真司，都是二○○八年北京奧運國腳，但十年前日本三連敗打包，讓他們留下遺憾。

日本在北京奧運接連輸給美國、奈及利亞、荷蘭，三場比賽僅進一球，當時在奧運比賽最後一次集合時，總教練反町康治曾跟大家說，「希望十年後日本國家隊能有一位各方面都很突出的選手，大家能再一起踢球」。

當時還年輕的小五虎相約十年後再見，本田圭佑從這一刻起決定扛起重責，不斷努力精進技術，自二○一○年起便隨國家隊出征世足賽，本屆也成為日本的三朝元老。

本田圭佑在分組賽展現老將價值，替球隊踢進追平分，終場二比二逼和塞內加爾，也成為日本史上第一位連三屆在世足賽進球的球員。

二○○八年才十九歲的吉田麻也，在奧運後「頓悟」，認為在日本國內，要跟來自不同國家的球員比賽機會太少，必須彌補這部分的不足，決定追隨在荷蘭俱樂部踢球的本田圭佑，轉戰歐洲聯賽，全力提升自己的技術和精神層面。

卅歲是足球選手的門檻，不少人都在這個年紀退休，但「五虎將」踢到老仍不服輸，背負著全國期待和自身使命繼續在場上奮鬥，同時也為了十年前的約定而戰。