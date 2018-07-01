udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

日本五虎將 織夢10年成真

聯合報 記者婁靖平／綜合報導
用LINE傳送

對本田圭佑（圖）等五名球員來說，他們完成十年前的約定，第二輪對戰比利時，還要力拚...
對本田圭佑（圖）等五名球員來說，他們完成十年前的約定，第二輪對戰比利時，還要力拚到底。 （美聯社）

日本晉級世足賽十六強的「姿勢」不是很好看，但對本田圭佑等五名球員來說，他們完成十年前的約定，第二輪對戰比利時，還要力拚到底。

現年卅二歲的本田圭佑、岡崎慎司和卅一歲的長友佑都、廿九歲的吉田麻也、香川真司，都是二○○八年北京奧運國腳，但十年前日本三連敗打包，讓他們留下遺憾。

日本在北京奧運接連輸給美國、奈及利亞、荷蘭，三場比賽僅進一球，當時在奧運比賽最後一次集合時，總教練反町康治曾跟大家說，「希望十年後日本國家隊能有一位各方面都很突出的選手，大家能再一起踢球」。

當時還年輕的小五虎相約十年後再見，本田圭佑從這一刻起決定扛起重責，不斷努力精進技術，自二○一○年起便隨國家隊出征世足賽，本屆也成為日本的三朝元老。

本田圭佑在分組賽展現老將價值，替球隊踢進追平分，終場二比二逼和塞內加爾，也成為日本史上第一位連三屆在世足賽進球的球員。

二○○八年才十九歲的吉田麻也，在奧運後「頓悟」，認為在日本國內，要跟來自不同國家的球員比賽機會太少，必須彌補這部分的不足，決定追隨在荷蘭俱樂部踢球的本田圭佑，轉戰歐洲聯賽，全力提升自己的技術和精神層面。

卅歲是足球選手的門檻，不少人都在這個年紀退休，但「五虎將」踢到老仍不服輸，背負著全國期待和自身使命繼續在場上奮鬥，同時也為了十年前的約定而戰。

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top