梅西的噩夢 阿根廷苦吞世足60年來最慘一役

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-22 10:38 用LINE傳送

阿根廷慘敗，梅西當然成為媒體焦點，但他一路低頭沈默，面對媒體的追問不發一語。 美聯社

在上屆巴西世足賽為阿根廷 捧回亞軍，梅西 （Lionel Messi ）的大力神盃夢恐怕已漸行漸遠。阿根廷今晨以0：3遭克羅埃西亞 痛宰，吞下1958年之後的小組賽最大敗仗，梅西在全場遭「格子軍團」嚴密盯防，開賽64分鐘才出現頭一次射門，且是全場唯一的一次。

吞敗的阿根廷，想要晉級16強更加艱鉅，自助還得人助，下一場對奈及利亞非贏不可，還得看冰島、奈及利亞的臉色。

再過兩天就滿31歲的梅西，本屆恐是他生涯最後一次參賽，滿心期待能捧回首座大力神盃；只是他在首戰冰島就發生12碼罰球被擋下的悲劇，錯失奪勝的契機，硬是被冰島以1：1逼和。今天阿根廷敗給克羅埃西亞，梅西的心情相當低落，賽後經過採訪區時，一路低頭沈默，面對媒體追問不發一語。

這場慘輸的結果讓許多人大感意外，尤其是昨天在大陸出席活動的英格蘭退役名將貝克漢 （David Beckham）最為傻眼，被問到世足賽情勢，他「語出驚人」的表示，15日冠軍戰將是英格蘭、阿根廷對決，最後由英格蘭抱走金盃。

貝帥看好爭冠的預測才說完，阿根廷反倒不賞臉，現在連晉級16強都岌岌可危。

阿根廷前一次在小組賽遭對手血洗已經是1958年以1：6敗給捷克斯洛伐克，此役也是44年來首次在小組賽前兩場一勝難求。

前役對冰島11次射門未果後，梅西今天在賽前列隊時唱國歌時手扶前額，疑似偏頭痛，外媒形容他承受極大壓力；他出賽兩場已有12次射門盡墨為本屆最多，且跨屆累計21次射門不進，上一次世足賽進球已經是2014年對上奈及利亞。

克羅埃西亞全場僅讓梅西觸球49次，其中兩次是在禁區內，縱使是天才身手如梅西也枉然。上半場雙方均未進球，下半場第52分鐘阿根廷門將卡巴列羅（Willy Caballero）要命失誤，開啟阿根廷的噩夢。

卡巴列羅在門前傳球力道過小，讓克羅埃西亞雷比奇（Ante Rebic）抓緊機會攔截後凌空抽射破網，失球的阿根廷彷彿大勢已去，第80分鐘以及傷停補時相繼遭克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modric）、拉基提奇（Ivan Rakitic）接連補刀，0：3吞敗，至今戰績1和1負，僅有1分積分。

梅西前巴塞隆納隊友法布雷加斯（Cesc Fabregas）為梅西抱不平，形容阿根廷踢球像是在對抗隊友，而非為了隊友而戰，「這對梅西是非常艱難，隊上沒有給他足夠後援，他需要隊友幫忙組織進攻，你永遠希望最傑出的球員能盡所可能掌控到球。」