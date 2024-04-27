海軍在屏東九鵬基地新建飛彈陣地違規 參謀長致歉並停工

海軍將建造6座向美採購的岸置魚叉飛彈陣地，其中在屏東縣原民牡丹鄉九鵬基地內的陣地工程，依原住民基本法規定，要在周邊3部落召開部落諮商同意會，但會前會只開了一場，在法令程序未完備下就施工，引爆部落居民怒火，要求軍方停工並道歉，在原住民立委伍麗華協調下，海軍司令部參謀長邱俊榮南下向地方致歉，允諾停工並補正程序。

原住民基本法第21條第1項規定，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民得分享相關利益；牡丹鄉公所說，依該規定訂定的「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」附件，包括軍事營區、飛彈試射場、靶場的興建或擴建，目的是檢視對當地原住民族居住、生活和生態環境有無不良影響。

牡丹鄉公所說，中科院九鵬基地在牡丹鄉境，是原基法第21條第1項「原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地」，海軍司令部在基地內新建工程時，依法先要在周邊牡丹、旭海和高士3部落召開部落諮商同意會，但去年在旭海部落召開一場會前說明會後，就再也沒有動靜，卻在今年2月27日逕行施工，有規避法令之嫌，但無罰責。

旭海部落會議主席潘勳鶴說，族人在會前會上都表達全力支持國防建設，軍方卻在尚未取得諮商同意、法令程序未完備下就施工，有被欺騙、漠視的憤怒感；鄉代會主席洪亞男和副主席潘呈清說，軍方明顯規避原住民基本法規定，不尊重受族人權益，要求公開道歉並停工。

伍麗華16日南下牡丹鄉公所召開協調會，要求海軍確實執行原住民族諮商同意程序，在未完成獲得同意前，不能逕自動工，並向鄉公所函文說明；海軍司令部參謀長邱俊榮表示海軍絕對尊重原基法，對未執行部落諮商同意表達歉意，強調後續會配合相關的法定諮商同意程序，執行停工並立即補正法定程序。