列車長規避酒測還上車執勤 高鐵公司：已提報懲處

無論是台鐵、高鐵行車人員執勤前，都須通過酒測。近期卻有高鐵員工爆料，有列車長規避酒測還上車執勤。高鐵公司坦言，確有接獲同仁內部舉報，同仁於服勤前意圖規避酒測，且負責監督的調派員未盡當負之責，內部已對相關失職人員提報懲處，現正依公司獎懲程序作業。

高鐵公司表示，日前確有接獲同仁內部舉報，經立即調查且屬實，某同仁於服勤前意圖規避酒測，且負責監督的調派員未盡當負之責。針對此重大違紀事件，內部已對相關失職人員提報懲處，現正依公司獎懲程序作業。

高鐵公司指出，高鐵行車人員於勤務前均需完成酒測，酒測值為零始可領用勤務裝備並執勤，一旦發現酒測值異常，系統會自動告警，將立即取消該員勤務並調查緣由，請該員說明。未來台灣高鐵公司除將持續加強現場查核，落實勤前酒測外，也將通盤檢視作業流程，杜絕類案發生。

高鐵公司強調，此案自公司收到相關訊息以來，即循勿枉勿縱原則及公司程序積極調查處理，以確保工作紀律及營運安全。爆料人僅因案件尚在程序中，即以片面、錯誤資訊對外爆料，並指責公司「官官相護」，亦不可取。

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