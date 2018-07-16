手球爭議奉送12碼罰球 克國主帥：不能這樣判

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-16 08:14 用LINE傳送

佩里希奇(左)手球爭議判決，成了克羅埃西亞勝負的轉捩點。 美聯社 一次放在前20屆世界盃可能都不會判罰12碼球的手球爭議，在本屆首度啟用影像助理裁判（VAR）後，成為令克羅埃西亞 心碎的判決，在冠軍賽以2：4不敵法國賽後，克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）直言：「我從來不曾對裁判發表評論，但讓我說一句話：你不該給出那樣的罰球。」

(比賽影片)

克羅埃西亞隊史首闖決賽，期望為這個人口僅420萬的小國一圓冠軍夢，但比賽走向出乎意料，曼祖基奇（Mario Mandzukic）第18分鐘的烏龍球先奉送法國1：0領先，10分鐘後佩里希奇（Ivan Perisic）進球扳平，第38分鐘法國的角球開出，雙方人馬在禁區前爭搶，而球劃過了佩里希奇的左手。

阿根廷籍裁判皮塔納（Nestor Pitana）第一時間並未做出禁區手球判決，看過VAR後判給法國12碼罰球，令克羅埃西亞錯愕，隊長莫德里奇（Luka Modric）直到中場休息仍在與裁判爭論，認為這記12碼罰球誤判。

「我們踢了一場好球，但這記罰球重擊了我們，那讓比賽變得非常困難。」達利奇賽後表示，自己尊重裁判、尊重VAR，也認為VAR的啟用對足球是好事，但這次他忍不住要說一句，「你不該在世界盃決賽給出那樣的罰球。」

格里茲曼（Antoine Griezmann）操刀這記罰球順利破門，克羅埃西亞此後陷於一路窮追，下半場博格巴（Paul Pogba）和姆巴佩（Kylian Mbappe）先後進球，為比賽勝負定調，曼祖基奇在第69分鐘把握法國門將洛里斯（Hugo Lloris）失誤補上一腳，對戰局已經於事無補。

「我們在這次世界盃有幾次幸運的時刻，但不包括決賽。」達利奇恭喜法國奪冠，但他直言：「法國的表現並沒有令我們感到驚訝，我們給了2記輕鬆的進球，1次烏龍球和1次12碼罰球。我們今天不太走運，當你失了4球，別預期能贏下比賽。」