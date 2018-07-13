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「英雄 我們為你們驕傲！」英媒大讚國家隊

聯合報 記者婁靖平／綜合報導
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英格蘭特里皮耶在開賽第五分鐘就破網，創下紀錄。 （美聯社）
英格蘭特里皮耶在開賽第五分鐘就破網，創下紀錄。 （美聯社）

英格蘭相隔廿八年再闖四強，雖無緣挺進冠軍戰，但這批新世代球員展現出成長質變，讓英格蘭球迷看到未來的希望，昨天踢進第一球的特里皮耶說：「雖然輸了，我們仍替自己表現感到驕傲。」

英格蘭前一次進四強，是一九九○年，當年也在爭搶冠軍戰門票時失利，和德國糾纏到ＰＫ大戰，以三比四落敗。

過去廿八年，英格蘭參與五屆世足賽，兩度闖進八強，兩次在十六強止步，二○一四年在分組賽就遭到淘汰；本屆世足賽，英格蘭有九位球員在廿四歲以下，平均年齡約廿六歲，賽前完全不被看好。

但年輕的英格蘭有鬥志、拚勁，還有運氣，分組賽以理想排序晉級，在半區避開列強，十六強賽闖過哥倫比亞防線，破除廿二年來ＰＫ戰不勝的魔咒，八強賽對決實力較弱的瑞典，無意外地以二比○獲勝。

一路走來，雖帶有運氣成分，但英格蘭年輕世代展現了預期外的水準，就算昨天四強賽輸給克羅埃西亞，英國媒體仍極力讚賞，以「英雄，我們為你們驕傲」、「昂首回家」、「我們曾在夢中，謝謝你」等斗大標題來形容。

英國威廉王子也透過官方推特致意，「我為這支球隊感到自豪，你們創造了歷史，還會給我們帶來更多東西」。

昨天特里皮耶在開賽第五分鐘破網，除了是世足四強賽史上第四快的進球紀錄，也讓英格蘭見到希望，一九六六年的冠軍光環，彷彿就在不遠處。

最終結局雖不如預期，英格蘭中場球星林加德說：「但我們可以抬著頭離開這裡，且絕不會在這裡停下腳步。」

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