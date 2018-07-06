法國攻守壓制2：0淘汰烏拉圭 隔12年再闖世足四強

聯合新聞網 綜合報導 2018-07-06 23:52 用LINE傳送

烏拉圭門將發生奶油手失誤，讓法國再添一分。 歐新社

賽況報導

開打後兩軍僵持不下，直到法國 在上半場第40分鐘，靠著格里茲曼發動的一記自由球，由瓦拉內(Raphael Varane)頭錘射向左下角死角，為法國1：0先馳得點。

上半場結束，法國就是靠著中後衛瓦拉內的頭錘率先破網，1：0領先烏拉圭 ，這也是他們本屆世足首次落後。

下半場第61分鐘，法國格里茲曼大腳遠射，雖然射得太正，但烏拉圭門將發生「奶油手」失誤，未能完全擋下，讓球一顆星彈進球門，紀錄上為格里茲曼進球，這也是他本屆第三顆進球，法國取得2：0領先。

落後2球的烏拉圭全力反攻，仍難以攻破法國大門，最終就以0：2落敗，本屆賽事止步8強，至於法國則是自2006年後再次重返四強。

半場報導

瓦拉內頭錘建功為法國先馳得點。 歐新社

【聯合報／記者毛琬婷／即時報導】

2018俄羅斯世界盃足球賽8強淘汰賽今晚展開，「高盧雄雞」法國在第40分鐘靠著瓦拉內（Raphael Varane）頭錘破門，幫助球隊上半場取得1：0領先烏拉圭，這也是瓦拉內披上國家隊戰袍在世足賽攻進的第1球。

過去兩隊在國際賽8度交手，烏拉圭取得3勝1負4和的對戰優勢，且在世足賽交手3次，烏拉圭取得1勝2和、未嘗敗績。不過今天烏拉圭明星前鋒卡巴尼 （Edinson Cavani）因右小腿傷勢無法出賽，烏拉圭換上斯圖亞尼（Christian Stuani）頂替上陣。

烏拉圭本屆世足賽前4戰共踢進7球，其中卡巴尼貢獻3球，他在上一場16強淘汰賽對上葡萄牙時「梅開二度」，不過也在這場比賽第71分鐘時因傷退場，當時葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）展現風度，攙扶卡巴尼退場。

開賽兩隊攻勢並不多，兩隊加起來僅有9次射門機會，其中烏拉圭有2次射正仍無法突破對手球門。第39分鐘烏拉圭本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）想要抄球卻直接踢在對手脛骨上，也吞下1張黃牌，身上累積2張黃牌本坦庫爾下一戰也將遭到禁賽。法國也靠著這次自由球機會，靠著瓦拉內在第40分鐘頭錘破門，幫助法國取得1：0領先。

賽前報導

【聯合報／記者婁靖平／即時報導】

卡巴尼8強戰確定無法上陣，無奈地坐在板凳席。 美聯社

俄羅斯世界盃8強賽今晚10點開踢，首戰法國對決烏拉圭，烏拉圭主力射手卡巴尼（Edinson Cavani）小腿拉傷未癒，未被排入先發，由斯圖亞尼（Christian Stuani）頂替。

雖然烏拉圭球迷引頸期盼，主力前鋒卡巴尼8強戰仍確定缺陣。 美聯社

烏拉圭本屆世足賽前4戰踢進7球，卡巴尼貢獻3球，16強對戰葡萄牙，單場踢進兩球，但也在這場比賽第71分鐘因傷退場，對手「C羅」展現風度，攙扶步履蹣跚的他退場。

法國後衛哈米表示，卡巴尼受傷對烏拉圭而言，是嚴重的損失，「但對法國卻是好事，因為他是頂級射手之一，本屆世足賽的表現也很好」。

卡巴尼和蘇亞雷斯 （Luis Suarez）合組烏拉圭雙箭頭，今晚比賽搭檔換成斯圖亞尼，除此之外，兩隊先發陣容變化不大。

本屆比賽到8強賽之前，烏拉圭已經拿下4連勝，是1930年以來再次於單屆世足賽4連勝；本屆另有比利時、克羅埃西亞保持4連勝紀錄。