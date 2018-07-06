udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

法國攻守壓制2：0淘汰烏拉圭 隔12年再闖世足四強

聯合新聞網 綜合報導
用LINE傳送

烏拉圭門將發生奶油手失誤，讓法國再添一分。 歐新社
烏拉圭門將發生奶油手失誤，讓法國再添一分。 歐新社

賽況報導

開打後兩軍僵持不下，直到法國在上半場第40分鐘，靠著格里茲曼發動的一記自由球，由瓦拉內(Raphael Varane)頭錘射向左下角死角，為法國1：0先馳得點。

上半場結束，法國就是靠著中後衛瓦拉內的頭錘率先破網，1：0領先烏拉圭，這也是他們本屆世足首次落後。

下半場第61分鐘，法國格里茲曼大腳遠射，雖然射得太正，但烏拉圭門將發生「奶油手」失誤，未能完全擋下，讓球一顆星彈進球門，紀錄上為格里茲曼進球，這也是他本屆第三顆進球，法國取得2：0領先。

落後2球的烏拉圭全力反攻，仍難以攻破法國大門，最終就以0：2落敗，本屆賽事止步8強，至於法國則是自2006年後再次重返四強。

半場報導

瓦拉內頭錘建功為法國先馳得點。 歐新社
瓦拉內頭錘建功為法國先馳得點。 歐新社

【聯合報／記者毛琬婷／即時報導】

2018俄羅斯世界盃足球賽8強淘汰賽今晚展開，「高盧雄雞」法國在第40分鐘靠著瓦拉內（Raphael Varane）頭錘破門，幫助球隊上半場取得1：0領先烏拉圭，這也是瓦拉內披上國家隊戰袍在世足賽攻進的第1球。

過去兩隊在國際賽8度交手，烏拉圭取得3勝1負4和的對戰優勢，且在世足賽交手3次，烏拉圭取得1勝2和、未嘗敗績。不過今天烏拉圭明星前鋒卡巴尼（Edinson Cavani）因右小腿傷勢無法出賽，烏拉圭換上斯圖亞尼（Christian Stuani）頂替上陣。

烏拉圭本屆世足賽前4戰共踢進7球，其中卡巴尼貢獻3球，他在上一場16強淘汰賽對上葡萄牙時「梅開二度」，不過也在這場比賽第71分鐘時因傷退場，當時葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）展現風度，攙扶卡巴尼退場。

開賽兩隊攻勢並不多，兩隊加起來僅有9次射門機會，其中烏拉圭有2次射正仍無法突破對手球門。第39分鐘烏拉圭本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）想要抄球卻直接踢在對手脛骨上，也吞下1張黃牌，身上累積2張黃牌本坦庫爾下一戰也將遭到禁賽。法國也靠著這次自由球機會，靠著瓦拉內在第40分鐘頭錘破門，幫助法國取得1：0領先。

賽前報導

【聯合報／記者婁靖平／即時報導】

卡巴尼8強戰確定無法上陣，無奈地坐在板凳席。 美聯社
卡巴尼8強戰確定無法上陣，無奈地坐在板凳席。 美聯社

俄羅斯世界盃8強賽今晚10點開踢，首戰法國對決烏拉圭，烏拉圭主力射手卡巴尼（Edinson Cavani）小腿拉傷未癒，未被排入先發，由斯圖亞尼（Christian Stuani）頂替。

雖然烏拉圭球迷引頸期盼，主力前鋒卡巴尼8強戰仍確定缺陣。 美聯社
雖然烏拉圭球迷引頸期盼，主力前鋒卡巴尼8強戰仍確定缺陣。 美聯社

烏拉圭本屆世足賽前4戰踢進7球，卡巴尼貢獻3球，16強對戰葡萄牙，單場踢進兩球，但也在這場比賽第71分鐘因傷退場，對手「C羅」展現風度，攙扶步履蹣跚的他退場。

法國後衛哈米表示，卡巴尼受傷對烏拉圭而言，是嚴重的損失，「但對法國卻是好事，因為他是頂級射手之一，本屆世足賽的表現也很好」。

卡巴尼和蘇亞雷斯（Luis Suarez）合組烏拉圭雙箭頭，今晚比賽搭檔換成斯圖亞尼，除此之外，兩隊先發陣容變化不大。

本屆比賽到8強賽之前，烏拉圭已經拿下4連勝，是1930年以來再次於單屆世足賽4連勝；本屆另有比利時、克羅埃西亞保持4連勝紀錄。

官方公布兩隊先發陣容。 截圖自FIFA World cup官方推特
官方公布兩隊先發陣容。 截圖自FIFA World cup官方推特

烏拉圭法國卡巴尼蘇亞雷斯姆巴佩

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top